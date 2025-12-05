Los fans de Oasis en la capital quedaron viendo un chispero porque se suponía que, en esta década, “por aquí pasa todo el mundo”, y no fue el caso con la banda británica (algo similar se puede decir de la banda australiana AC/DC). Pero esas decenas de miles de personas que no pudieron viajar a Estados Unidos, Europa, México, Argentina, Chile o Brasil y se quedaron con las ganas de verlos en su gira de reunión (que dejó un multimillonario recaudo), tendrán una oportunidad de redención, en escala local, pero redención .

La ofrecerá The Masterplan este 11 de diciembre. Esta agrupación es considerada el mejor tributo en el país a la música compuesta por la banda de los mancunianos hermanos Gallagher. Así pues, The Masterplan ofrecerá un concierto que reunirá decenas de himnos que marcaron a toda una generación, en versiones curadas y cuidadas para mantener el espíritu que las tatuó el inconsciente colectivo de varias generaciones.

La cita será en BrewPub, un espacio ideal para celebrar la música británica con la energía en vivo de una banda que ha logrado capturar la esencia, el sonido y la actitud emblemática de los Gallagher.

El show estará liderado por Diego Cáceres y el vocalista Álvaro Charry de la banda bogotana The Mills, dos artistas que, con el resto del conjunto prometen entregar a la gente una experiencia supersonic. Esta incluirá en su repertorio clásicos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Live Forever, Champagne Supernova y muchos más.

Destacado y nominado

También se supo estos días que esa parte clave de The Masterplan y de la agrupación The Mills, el compositor, productor musical, pianista y voice actor colombiano Diego Cáceres, ha sido nominado en tres categorías de los prestigiosos Voice Arts Awards 2026.

Diego Cáceres ha sido nominado en tres categorías de los prestigiosos Voice Arts Awards 2026, reconocidos mundialmente como los “Óscar de la voz”. | Foto: cortesía del artista / A.P.I.

Estos galardones son reconocidos mundialmente como los premios Óscar de la voz”. La gala oficial se llevará a cabo el 18 de enero de 2026 en Los Ángeles, en el Beverly Hilton Hotel, donde se reunirán los talentos sonoros más influyentes del mundo. El colombiano fue nominado en las categorías Outstanding Commercial Demo, Outstanding Radio PSA y Best Director – Outstanding Commercial – TV or Streaming, las tres correspondientes a trabajos en español.

Además de ser director musical y pianista de The Mills, Cáceres se ha destacado por ganar del Premio India Catalina 2023 a Mejor Diseño Sonoro. En 2021, se convirtió en el primer músico colombiano en colaborar con una producción oficial de Marvel (2021). Ha compuesto música para campañas internacionales (Pfizer, Rappi, Visa, Mercedes Benz, Huawei, Pepsi, entre otras marcas) y fue voz oficial de la campaña mundial de Gatorade junto a Lionel Messi.

Conectándolo todo, esos covers de Oasis que usted se muere por escuchar en vivo y podrá escuchar en vivo este próximo 11 de diciembre, están en las manos inmejorables de una persona de proyección en múltiples campos, talentosa para sobresalir en todos sus impulsos, y de un combo igual de talentoso que lo acompaña.