Oasis no pasó por Bogotá, pero hay una manera de recrear la magia, ver a su banda tributo The Masterplan

Este 11 de diciembre un plan pone en el centro la música de la popular banda de los Gallagher. El tributo es liderado por Diego Cáceres y Álvaro Charry, de The Mills.

Redacción Arcadia
5 de diciembre de 2025, 5:31 p. m.
The Masterplan (tributo Oasis) Foto: Camilo Amaya.
The Masterplan (tributo Oasis) rockeando en su hábitat natural. Foto: @fotografocamiloamaya. | Foto: Camilo Amaya

Los fans de Oasis en la capital quedaron viendo un chispero porque se suponía que, en esta década, “por aquí pasa todo el mundo”, y no fue el caso con la banda británica (algo similar se puede decir de la banda australiana AC/DC). Pero esas decenas de miles de personas que no pudieron viajar a Estados Unidos, Europa, México, Argentina, Chile o Brasil y se quedaron con las ganas de verlos en su gira de reunión (que dejó un multimillonario recaudo), tendrán una oportunidad de redención, en escala local, pero redención .

Contexto: Crónica de Love Of Lesbian en The Bonfire de Bogotá: el ejército que salvó a una ciudad

La ofrecerá The Masterplan este 11 de diciembre. Esta agrupación es considerada el mejor tributo en el país a la música compuesta por la banda de los mancunianos hermanos Gallagher. Así pues, The Masterplan ofrecerá un concierto que reunirá decenas de himnos que marcaron a toda una generación, en versiones curadas y cuidadas para mantener el espíritu que las tatuó el inconsciente colectivo de varias generaciones.

La cita será en BrewPub, un espacio ideal para celebrar la música británica con la energía en vivo de una banda que ha logrado capturar la esencia, el sonido y la actitud emblemática de los Gallagher.

El show estará liderado por Diego Cáceres y el vocalista Álvaro Charry de la banda bogotana The Mills, dos artistas que, con el resto del conjunto prometen entregar a la gente una experiencia supersonic. Esta incluirá en su repertorio clásicos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger, Live Forever, Champagne Supernova y muchos más.

Contexto: ‘The Mills’: la banda de rock bogotana sorprende a sus seguidores con nuevo álbum; Bako, su vocalista, habló con SEMANA

Destacado y nominado

También se supo estos días que esa parte clave de The Masterplan y de la agrupación The Mills, el compositor, productor musical, pianista y voice actor colombiano Diego Cáceres, ha sido nominado en tres categorías de los prestigiosos Voice Arts Awards 2026.

Diego Cáceres ha sido nominado en tres categorías de los prestigiosos Voice Arts Awards 2026, reconocidos mundialmente como los “Óscar de la voz”.
Diego Cáceres ha sido nominado en tres categorías de los prestigiosos Voice Arts Awards 2026, reconocidos mundialmente como los “Óscar de la voz”. | Foto: cortesía del artista / A.P.I.

Estos galardones son reconocidos mundialmente como los premios Óscar de la voz”. La gala oficial se llevará a cabo el 18 de enero de 2026 en Los Ángeles, en el Beverly Hilton Hotel, donde se reunirán los talentos sonoros más influyentes del mundo. El colombiano fue nominado en las categorías Outstanding Commercial Demo, Outstanding Radio PSA y Best Director – Outstanding Commercial – TV or Streaming, las tres correspondientes a trabajos en español.

Contexto: Dua Lipa en Bogotá: la hermosa y talentosa diva fue devota de su gente y dejó bello cover de Shakira en El Campín

Además de ser director musical y pianista de The Mills, Cáceres se ha destacado por ganar del Premio India Catalina 2023 a Mejor Diseño Sonoro. En 2021, se convirtió en el primer músico colombiano en colaborar con una producción oficial de Marvel (2021). Ha compuesto música para campañas internacionales (Pfizer, Rappi, Visa, Mercedes Benz, Huawei, Pepsi, entre otras marcas) y fue voz oficial de la campaña mundial de Gatorade junto a Lionel Messi.

Conectándolo todo, esos covers de Oasis que usted se muere por escuchar en vivo y podrá escuchar en vivo este próximo 11 de diciembre, están en las manos inmejorables de una persona de proyección en múltiples campos, talentosa para sobresalir en todos sus impulsos, y de un combo igual de talentoso que lo acompaña.

Algo es evidente, The Masterplan adora la música de Oasis, y lo hacen evidente en su entrega. Así que ya saben a qué atenerse en una noche de canto y rock liderada por Cáceres y potenciada por toda la banda.

Oasis música Concierto

