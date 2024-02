Oración del salmo 112 para recibir dinero de manera inesperada

Hoy, en el espíritu del Salmo 112, me entrego a ti por completo, confiando en tu guía y dirección en mi vida. Reconozco que tú eres mi pastor, y nada me faltará. Te entrego mis sueños, mis preocupaciones y mis anhelos, sabiendo que en tus manos todo es posible. Que tu luz divina ilumine mi camino y me conduzca hacia la senda de la prosperidad y el bienestar.

Padre celestial, te pido que me libres de las cadenas de la deuda y la escasez de dinero. En tu infinita bondad, sé que puedes abrir puertas que parecen cerradas y hacer fluir la abundancia en mi vida de manera milagrosa . Que tu gracia y favor me acompañen en todo momento, protegiéndome de las adversidades y conduciéndome hacia la plenitud económica.

Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por tus innumerables bendiciones, y que mi fe en ti nunca decaiga, incluso en los momentos de prueba y tribulación . Confío en que tu amor incondicional me sostendrá y me fortalecerá en todo momento.

Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi vida y me dé la certeza de que estás conmigo en cada paso del camino. Que tu mano poderosa me sostenga y me conduzca hacia la plenitud de vida que has prometido a tus hijos.