¿Por qué la gente sigue escuchando narcocorridos?

Versa la canción de Peso Pluma “Y pa’ chambear con don Iván / Soy de la gente del Chapo Guzmán / No me muevan que me puedo enojar / Y me les presento, soy el Gavilán”. En estos sencillos versos la referencia y exaltación del exjefe del Cártel de Sinaloa , el Chapo, son claras y directas, como en todo buen narcocorrido.

Versos para una revolución

El auge de los narcocorridos

El corrido tumbado

Una búsqueda aspiracional

Los narcocorridos no son una causa sino un síntoma. Gobiernos estatales como el de Sonora, y ayuntamientos de ciudades del norte de México –Culiacán, Sinaloa; Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo León– han propuesto prohibirlos. Pero prohibirlos no servirá de nada. Para acabar con ellos hay que transformar radicalmente la sociedad : abatir las desigualdades sociales, la pobreza y la ignorancia. En mejores condiciones de vida, en una sociedad volcada al progreso, el niño soñará con ser un Tony Stark : superhéroe, inventor y magnate.

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.