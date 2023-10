Potente oración para alejar al demonio de la vida

Es por eso que dentro de la religión existen diferentes plegarias para alejar al demonio de la vida y poder esquivarlo las veces que sean necesarias , pues este ser maligno quiere alejar a los hijos de Dios de su regalo prometido y que los cristianos no se puedan regocijar en la divina gracia que Dios tiene para todos.

Oración de San Isidoro contra el demonio

Tú, Señor, verdadero doctor y dador, que eres Creador y Redentor, concesor y defensor, abogado y Juez terrible y clemente, que das vista a la mente de los ciegos, que posibilitas a los débiles para hacer lo que ordenas; que tan piadoso eres para quienes te dirigen asiduamente sus peticiones y tan liberal que no permites que nadie desespere, perdona todos mis pecados y todos mis errores, y que tu bondad gratuita, buen Jesús, me conduzca a esa contemplación deseable donde ya no pueda errar.