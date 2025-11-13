El protagonista de la novela es István, un húngaro que se traslada al Reino Unido tras la adhesión de su país a la Unión Europea, en 2004. La historia sigue sus pasos a lo largo de su vida, incluyendo su ascenso social y su posterior caída. Criado en un barrio pobre de Hungría, István se muda a Londres luego de pasar por la cárcel y cumplir con el servicio militar. Allí se atreve a empezar de nuevo, lo que al principio parece funcionar. Pero su biografía lo marca; los traumas no superados han dejado huella. István no habla mucho. Siendo un extraño para sí mismo, casi todo le parece “Okay”.

El jurado del Premio Booker elogia la novela como “única” y “extraordinaria”. Afirman no haber leído nada comparable. “En muchos sentidos es un libro sombrío, pero es un placer leerlo”, dijo el presidente del jurado, Roddy Doyle, que ganó el Booker en 1993. Según una declaración de los organizadores, se trata de una “meditación sobre las clases sociales, el poder, la intimidad, la migración y la masculinidad”, un retrato cautivador de un hombre y sus experiencias formativas, “que pueden tener repercusiones durante toda la vida”.

Flesh es la sexta novela de David Szalay. Cuando se le preguntó cuál era el punto de partida de esa obra, el autor respondió en una entrevista previa con el Comité del Premio Booker: "Flesh ha ido evolucionando, en cierto modo. Sabía que quería escribir un libro con un final húngaro y otro inglés, ya que en ese momento vivía intensamente entre ambos países y sentía que eso debía reflejarse en mi elección de temas". Quería que fuera una novela sobre la Europa actual y sus diferencias culturales y económicas. Además, quería escribir sobre “cómo es ser un cuerpo vivo en el mundo: sea lo que sea lo que nos separe, es algo que todos tenemos en común”.

Por segunda vez en la lista de finalistas

Szalay se ha impuesto con Flesh a otros cinco autores, entre ellos, la escritora india Kiran Desai, que en 2006 consiguió el codiciado premio por su libro The Inheritance of Loss (El legado de la pérdida).

Este año se presentaron 153 libros. Podían competir novelas escritas en inglés y publicadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025 en Gran Bretaña y/o Irlanda. La nacionalidad de los autores no influye.

David Szalay nació en Canadá, hijo de madre canadiense y padre húngaro. Creció en Gran Bretaña y actualmente vive en Viena, Austria. No es la primera vez que figura en la lista de finalistas del Premio Booker: en 2016 quedó entre los seis últimos con su novela All That Man Is.

'Flesh' es la sexta novela de David Szalay. | Foto: cortesía editorial AP.I.

Trampolín hacia la lista de los más vendidos

El Premio Booker es uno de los galardones más prestigiosos del mundo anglosajón. Está dotado con 50.000 libras (casi 58.000 euros) y ofrece a los ganadores una plataforma de visibilidad mundial para presentar su obra, lo que suele traducirse en un enorme aumento de las ventas del libro. En el chat en directo del evento, usuarios de todo el mundo siguieron y comentaron la entrega de premios.

Este año, los finalistas fueron: Andrew Miller con The Land in Winter, Kiran Desai con The Loneliness of Sonia and Sunny, Susan Choi con Flashlight, Katie Kitamura con Audition y Ben Markovits con The Rest of Our Lives.