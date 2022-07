Recomendadas de la semana: estas series nominadas al Emmy 2022 merecen su tiempo

SEMANA ha recomendado, en el curso del año, las series que han resonado tanto en el público como en la crítica. Para la muestra, Succession arrasó con 25 nominaciones, también lo hicieron Ted Lasso y comedias como The White Lotus con 20, así como Hacks y Only Murders In The Building con 17 y el drama Euphoria con 16 (haciendo de HBO, casa de la mayoría de mencionadas, el ganador de la guerra del streaming en nominaciones). Pero mientras llega el 12 de septiembre y se anuncian los ganadores, vale ponerse al día con algunas series y producciones documentales nominadas, quizá menos vitoreadas, pero no por eso de menor valor.

Severance (Apple TV+)

Nominada a: Mejor drama / Mejor actor en drama - Adam Scott / Mejor actriz de reparto en drama - Patricia Arquette / Mejor actor de reparto en drama (2) - John Turturro - Christopher Walken

Esta genial producción de ciencia ficción (que no parece tan lejana) empieza desde lo incómodo, cae intencionalmente en lo apacible, se hace fuerte en lo doloroso y tenso, toca lo humano y lo tierno, y desemboca en lo cautivante. Y por esa amalgama genial se ha ganado sus críticas positivas. La trama plantea un futuro en el que una empresa logra, por medio de chips instalados en la cabeza de sus empleados, separar por completo la vida que estos tienen en la oficina y la que hacen por fuera. Es un thriller psicológico visualmente curado que sitúa a sus personajes en el marco de la tragedia personal y del escape laboral (juntos desde siempre), en mundo modernizado, aplanado por la tecnología y lo tecnológico y lleno de pretensiones ocultas. Y, como es de esperarse, da pie a una lenta revolución.

Yellowjackets (Paramount +)

Nominada a: Mejor drama / Mejor actriz en drama - Melanie Lynskey / Mejor actriz de reparto en drama - Christina Ricci

Esta serie oscura, con tintes dramáticos, humorísticos y de terror, ofrece intriga profunda y muchos momentos de gran asombro. Liderada por tremendas actrices, sigue una línea de tiempo doble. La primera tiene lugar en 1996, cuando, en ruta a jugar su campeonato nacional, un equipo de fútbol femenino de colegio sufre un accidente de avión. Por esto, las jóvenes deben lidiar con la muerte de amigos y adultos responsables, y con el pánico de la situación que, a falta de un rescate, se vuelve una historia de supervivencia con ecos de la tragedia de los rugbistas uruguayos en los Andes y de El señor de las moscas, de William Golding. La segunda línea de tiempo sigue a las sobrevivientes de dicha tragedia en su edad adulta, mientras lidian con ese silencio que han guardado sobre lo que sucedió en tan apremiantes circunstancias.

Barry (HBO Max)

Nominada a: Mejor comedia / Mejor actor en comedia - Bill Hader / Mejor actor de reparto en comedia (2) - Anthony Carrigan - Henry Winkler

Un claro ejemplo de una comedia matizada que en su trama integra tan profundamente el drama que podría bien haber sido nominada en la otra categoría, esta serie mira a un exsoldado estadounidense que, de regreso a su país, asume una carrera como asesino a sueldo. Esa línea de trabajo lo ve relacionado con personajes aceitosos de distintas procedencias, asociados a carteles de droga albaneses y bolivianos, pero también a otras personas del común. Es así como el protagonista entra casi accidentalmente en contacto con el mundo de la actuación, en el cual, antes que un talento innato, descubre una manera de canalizar muchas de sus frustraciones internas. Ahí conoce a un mentor, conoce a un amor, pero se va haciendo inevitable pensar que su sustento y su escape artístico terminarán por encontrarse y chocar.

The Dropout (Star +)

Nominada a: Mejor miniserie / Mejor actriz en miniserie - Amanda Seyfried

Basada en una historia de la vida real (de la cual hay varios documentales), esta miniserie cuenta la asombrosa historia de Elizabeth Holmes y de su startup Theranos. Esta pretendía darle un vuelco a la industria del cuidado médico con una maquinaria revolucionaria que, con solo una gota de sangre, permitiría detectar todo tipo de condiciones o enfermedades. Con esa promesa básica, Holmes recaudó grandes cantidades de dinero y subió como espuma hasta aparecer en las portadas de las revistas empresariales como la gran CEO mujer del siglo XXI. El asunto es que nunca fue más que una gran idea sin posible aplicación. En ocho capítulos, la serie sorprende al revelar el camino que una estadounidense blanca con paso por la prestigiosa Universidad de Stanford pudo lograr a punta de humo.

The Andy Warhol Diaries (Netflix)

Nominada a: Mejor serie documental

Este retrato de seis partes profundiza en la leyenda del artista partiendo del tesoro que representan sus diarios personales, solo publicados póstumamente. Narra su infancia en Pittsburgh, su increíble trayectoria y su capacidad para moverse entre diferentes disciplinas y movimientos. Reverenciado por unos y aborrecido por otros, Warhol fue director, editor, productor televisivo y una celebridad, entre muchas facetas. A pesar de su fama mundial, era muy discreto con su vida privada. Esta serie revela gran parte de la complejidad del artista a través de sus propias palabras –a menudo con su voz, gracias a las últimas técnicas de inteligencia artificial– y las de quienes trabajaron con él, crearon y estuvieron a su lado.

George Carlin’s American Dream (HBO Max)

Nominada a: Mejor especial documental

George Carlin, un maestro del humor, de la destreza lingüística y de la reflexión social, murió en 2008, pero sus chistes solo parecen hacerse más valiosos y pertinentes en los tiempos de hoy. Muchos lo consideran la encarnación cómica de Los Beatles, pues tuvo fases muy distintas y contrastantes en su arte y en su comentario. No siempre fue ese cascarrabias que desnudó las incoherencias de la Iglesia o de los supuestos personajes ‘provida’ y no siempre fue exitoso. Por eso resulta interesante navegar la evolución de sus chistes y de sus rutinas stand up. Carlin fue renunciando a su sueño de niño, ser actor, en beneficio de sintonizarse con sus talentos e impulsos. Este documental navega la vida y el arte de este hombre dedicado a la palabra escrita casi exclusivamente para la oralidad.

Otras grandes series a tener en cuenta…

Killing Eve (Starzplay) Una detective (Eve, Sandra Oh) persigue a una asesina psicópata (Villanelle, Jodie Comer), en un ida y vuelta tan interesante como inteligentes son sus personajes. Creación de la genial Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

Insecure (HBO Max) Esta serie de tono genuino sobre los ires y venires de las amistades y amores en Los Ángeles hizo de Issa Rae y de su combo de amigas una compañía entrañable.

Dopesick (Star +) El ‘crimen del siglo’ de las farmacéuticas, que desató la crisis de opiáceos que mató a 500.000 estadounidenses (y contando), narrado en clave de serie, con Michael Keaton.

Under The Banner Of Heaven (llegará a Disney + o a Star +) Un crimen en la comunidad mormona da pie a una investigación que no da respiro. Basada en una novela de no ficción y protagonizada por Andrew Garfield.