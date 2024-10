‘Reminiscencia’ retrata el territorio, las emociones y las revoluciones latinoamericanas a partir del amor

M.V.: Nosotros llevamos cuatro años haciendo la pieza y lo que más me llamó la atención fue que había una identificación en otras culturas, en otros países, con otras idiosincrasias. En Holanda, por ejemplo, hubo mucha gente que lloró y me esperó al final de la función. Pasó algo con la pieza que hace que haya una identificación universal.

A su obra la considera “un ejercicio de memoria a través de la ternura”, uno que ha provocado que, al finalizar la función, los espectadores se le acerquen a abrazarlo. “Uno tiene que estar dispuesto a escuchar una historia breve y sensible. Entonces, cuando la gente sale de la obra siente que ya me conocen, que ya les he abierto mi intimidad”. Ellos también se atreven a abrir la suya. “Yo no conocía a mis abuelos y no sé qué es tener, pero gracias a ti puedo imaginar lo que significa; siento que tus abuelos son míos”, le dijo alguien una vez.