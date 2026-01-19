El próximo 24 de enero se llevará a cabo la gran inauguración simultánea de en las galerías: Elvira Moreno y Adrián Ibáñez, un evento de alcance nacional que reúne 69 artistas seleccionados entre los 639 inscritos, provenientes de 18 ciudades capitales y 74 municipios del país, consolidándose como una de las convocatorias artísticas más amplias y representativas del panorama cultural colombiano.

La muestra es el resultado de una convocatoria abierta que evidencia la diversidad de lenguajes, técnicas y miradas del arte contemporáneo, y reafirma su carácter descentralizado e inclusivo al integrar creadores de distintas regiones del país.

Ciudades participantes

En esta edición participan artistas provenientes de las siguientes 18 ciudades capitales: Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Villavicencio, Medellín, Barranquilla, Cali, Pasto, Manizales, Ibagué, Popayán, Montería, Armenia, Cúcuta, Santa Marta, Tunja, Cartagena y Sincelejo.

Esto, además creadores de 74 municipios, lo que fortalece el alcance territorial y la representatividad nacional del Salón.

Dos salones, dos disciplinas: inauguración paralela

La programación contempla dos salones especializados:

El Salón de Dibujo , que contará con la participación de 33 artistas , cuyas obras exploran el dibujo desde enfoques tradicionales y contemporáneos.

El Salón de Pintura, con 36 artistas, presentará una amplia variedad de estilos, formatos y propuestas conceptuales.

Ambos salones se inaugurarán de manera paralela, en dos de las galerías más importantes de Bogotá, permitiendo al público conocer simultáneamente las propuestas seleccionadas en cada disciplina.

Jurado de reconocida trayectoria

En esta versión del Salón, el proceso de selección estuvo a cargo de un jurado de amplia trayectoria integrado por tres prominentes miradas:

Francisco Arévalo , director Artístico de la Galería Elvira Moreno.

Ana María Lozano , historiadora, curadora e investigadora.

, historiadora, curadora e investigadora. Carlos Guerrero, docente y gestor cultural.

El jurado evaluó las obras bajo criterios de calidad técnica, solidez conceptual y coherencia artística, garantizando un proceso riguroso, transparente y alineado con los estándares profesionales del sector cultural.

El alcance, en cifras

639 artistas participantes

18 ciudades capitales

74 municipios

69 artistas seleccionados en los salones de dibujo y pintura

La inauguración y el evento marcan el inicio de un espacio de encuentro, visibilidad y circulación para el arte nacional, dirigido a artistas, gestores culturales, coleccionistas, medios y público en general.