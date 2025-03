Una ceremonia como la de los premios Óscar nos lleva a mirar a las estrellas y producciones nominadas, y lo hemos hecho, naturalmente. Pero resulta emocionante descubrir que, en una conversación con la pareja profesional que cubre la ceremonia in situ, hace años, se revelan los debates intrigantes que rodean la velada.

Axel Kuschevatzky (argentino) y Lety Sahagún (mexicana) son los anfitriones de la Alfombra roja, que se transmite desde las 6 de la tarde, este domingo 2 de marzo, para abrir la noche más importante de Hollywood (con transmisión en TNT y Max). Kuschevatzky, que integra la Academia de votantes a los premios Óscar y cuyo palmarés de producciones es robusto y triunfal, cubre la ceremonia para TNT desde 2004, y ha dado muestras de su desenvoltura y de su amplio recorrido. Lety Sahagún lo acompaña desde 2020, lapso en el que ha demostrado que la preparación y la compostura son virtudes que se cultivan en un lugar tan caótico y demandante. Más allá del glamour que implica (y sí que suelen verse impecables) y el honor que representa, trabajar en medio de ese rojo tapete de estrellas nerviosas, emocionadas y apresuradas implica una gran presión. Y en esas condiciones frenéticas, hacerlo lucir fluido es un arte que han pulido juntos a través de esta década. No lo han hecho solos, y por eso aplauden el esfuerzo de muchos colegas más, en TNT y en otras disciplinas.

En el mejor sentido de la expresión, son animales de alfombra roja, y hablar con ellos es testimoniar los temas que la atraviesan; también es darse cuenta de que concuerdan en muchos puntos, se complementan, pero también se dan el tiempo de disentir. Y en sus contrapunteos brotan temas centrales para la máxima noche de la industria. Esto nos dijeron Kuschevatzky y Sahagún sobre lo que no se ve de la brutal alfombra roja, sobre por qué ya no se filma en Hollywood y sobre las películas que quisieran ver triunfar en estos 97 premios Óscar.

SEMANA: Han cubierto varias entregas de Óscar. ¿qué momentos los han marcado?

Lety: Acordarme de un momento específico es difícil. Hoy, a quien me ayudaba a arreglarme (empezamos el día a las 4 a.m.), le hablaba sobre lo que ha pasado estos años, poco a poco, ¡y recopilar fue muy loco!, acordarme de la primera vez que me tocó hacer esto y estar aquí, hoy. Pero sí recuerdo los tres momentos en los que me tocó ver o hablar con Denzel Washington, con Viola Davis y con Meryl Streep, porque ahí sí, creo, perdí la cordura; no me acuerdo de que pasó, y seguro perdí noción de quién era yo o cuál era mi nombre, pero eso ya tiene que ver con lo que a mí me gusta, personalmente. Profesionalmente, en mi corazón está el recopilado de estos años, de experiencias, el camino.

Axel: Para mí es una combinación de cosas. Hay un par de situaciones profesionales y otras personales.

Lety: ¡Ha estado nominado y ha ganado un Óscar!

Axel: En un punto, sí tiene que ver con eso. Tuve tres películas en carrera, fui parte de dos proyectos nominados (Relatos Salvajes y Argentina 1985) y uno ganador (El secreto de sus ojos). Y hay algo muy especial en ver una idea o un proyecto en el que estás desde la concepción llegar a la nominación. Y mucho más cuando un título que se te ocurrió, lo dicen en un escenario Quentin Tarantino y Almodóvar. Tu cerebro implosiona cuando pasa eso. Ni en tus más remotos sueños, cuando sos adolescente y decís ‘Me gusta el cine y me encantaría hacer películas’, imaginás que eso puede llega a ocurrir.

En términos personales, uno de los momentos más importantes fue el primer año que estuve en la alfombra. Llamé por teléfono a mis abuelos (mi abuelo tenía casi 100 años), para decirles que estaba ahí. Y yo en ese momento tenía la sensación de que iba a ser un año y que no iba a volver, que la gente de TNT se iba a dar cuenta y me iba a mandar a mi casa. No imaginé que se volvería una hermosa costumbre. Ese momento fue muy fuerte, uno de mirar alrededor y decir, “Sí, estoy acá”.

SEMANA: La alfombra roja es un lugar brutal, y se ve mucho del glamour, pero mucho se queda por fuera, ¿qué nos pueden decir sobre esa hora intensa y lo que exige cubrirla?

Lety: Yo creo que muchas veces la gente no se imagina lo que se requiere de nosotros, en cuanto a preparación (dejando de lado lo que exige físicamente, la energía). No tienes a nadie diciéndote sobre quién se te acerca, de qué hay que hablar o quién va a parar y hablar contigo. Así que en, mi caso, hay que hacer un estudio profundo (en el caso de Axel es quizá más un repaso) de quiénes son todas estas personas, en qué proyectos han estado antes, en qué proyectos están ahora. Hay que saber un poquito de absolutamente todo lo que está nominado y sobre todas las personas nominadas, porque no sabes con quién hablarás no cuánto tiempo.

Axel: Quizá no son tips, pero sí hay detalles a tener en cuenta. La alfombra roja es muy ruidosa, ¡hay mucho ruido! Hay muchas distracciones. Y hay que saber que la gente que entrevistamos está tan nerviosa como nosotros, o incluso más...

Lety: Si paran, nunca paran más de tres minutos... entonces hay que ser muy puntual...

Axel: Y vienen de la mano de alguien de prensa, que te hace gestos para que no le preguntes más porque el actor o la actriz se tiene que ir... Hay un montón de cosas que en cámara no se ven. Hay muchísima adrenalina, es muy caótico. Entonces, el hecho de que se vea ordenado es una especie de milagro.

Lety: ¡Es un engaño!

Axel: Es muy caótico, y además es irregular. Pasan 10 minutos en los que nada sucede y luego todo cambia…

Lety: Ayer hablábamos sobre cómo, al terminar estas alfombras, quedamos, como decimos en México, como un trapo hasta 48 horas después.

Axel: Y te digo, nosotros estamos cinco o seis horas ahí parados. Lo que se ve al aire es una porción de eso. Es todo un proceso, y además hay mucha seguridad. Hay mucho del entramado que no se llega a ver. La gente percibe esta noción de glamour, y es una anécdota, es la superficie. Fuera de la superficie, la alfombra es el trabajo de muchísima gente. No solamente del TNT, de todo, hay carpinteros hasta el último día cuadrando escenografía.

Lety: ¡Axel y yo estamos sentados ahora en la calle! En Hollywood...

Axel: ¡La alfombra está sobre la calle! Y bueno, el cine es una construcción. Nosotros vemos una película y suponemos que estamos viendo algo que ocurre en delante de nuestros ojos, cuando en realidad jamás se rueda así una película. La entrega de los Óscar es una extensión de esa idea. Es una construcción, preparada para que se sienta de una manera específica, pero no es así.

SEMANA: Hablando de cine, Emilia Pérez parecía destinada a ser la gran ganadora pero, luego de una campaña difícil, ahora lucha por algo...

Axel: Aguarda. ¿Por qué suponemos que era la candidata natural... porque tiene trece nominaciones?

Lety: Traía un vuelo importante en Golden Globes…

Axel: ¡Cómo me gusta discutir con mi amiga! ¡Aquí vamos! Los Golden Globes son unos premios que da una asociación de periodistas, y no es representativo de los votantes de la industria, como sí lo son los premios de los sindicatos (y los Bafta, por dar algún ejemplo). Así que sí sirven para amplificar una película, sí sirven para generarle campaña a una película, pero son dos grupos muy diferentes votando.

Lety: Empiezan a plantar el terreno de lo que puede pasar después, amplifican la conversación, y súmale las trece nominaciones al Óscar...

Axel: Sí, pero no hay relación directa entre ganador de Golden Globe y del Óscar. ¡Me pasó a mí! Gané un Golden Globe (con Argentina 1985) y luego no gané el Óscar.

Lety: No quería decir que por ganar el Golden Globe se gana un Óscar, pero no podemos negar que en esa etapa, la gran favorita, la más sonada, la de más nominaciones, era Emilia Pérez.

Axel: Las nominaciones tampoco se trasladan a que la película sea la gran candidata natural. Hay muchos ejemplos de eso.

Lety: Sí, pero en enero Emilia Pérez era la candidata, y Anora no vivía el momento que vive ahora.

Axel: Anora había ganado la Palma de oro, un premio mucho mayor que Emilia Pérez en Cannes.

Lety: No vamos a llegar a ninguna parte con esta conversación… -ríe-

SEMANA: Lo cierto es que es una de las ceremonias más impredecibles en los últimos años...

Lety: Sin duda, por eso nos emociona mucho todo esto. Y esto que sucede aquí en nuestra charla sucederá el domingo, porque no hay una clara ganadora. El año pasado sabíamos que Oppenheimer iba a ganar por mucho.

Axel: Esta vez estará más fragmentado. Y eso está bueno. Una de las mejores cosas del Óscar es no saber.

SEMANA: Y da para mejor televisión este domingo...

Lety: Por ejemplo, la categoría de mejor actriz, ¡no tenemos idea de qué va a pasar! Está completamente dividida la opinión, está dividido el voto y está dividida la posibilidad. Y así con mejor actor, también. Hay otras categorías más cantadas, pero habrá que ver.

Axel: La gente suele hacer pronósticos, y se hacen analizando los premios de los sindicatos, y a veces todo es muy contradictorio. Por ejemplo, el sindicato de actores norteamericanos es uno muy grande, pero la cantidad de miembros del sindicato que son miembros de la academia no es tan grande. Y no necesariamente se traslada. A veces sí, a veces no.

Lety: En mejor director tienes en contienda a quien ganó DGA y PGA y por el otro, el que ganó Bafta y Golden Globe. Va a estar interesante este año, siento que nada está cantado.

Axel: Es hermoso, eso, ¡y por eso discutimos entre nosotros!

SEMANA: Mucho se ha hablado de los efectos de la inclusión en la Academia, ¿creen que ha impactado realmente los Óscar?

Axel: Hay una descentralización. Históricamente, se trataba de una academia norteamericana que tendía a premiar películas anglosajonas. Y desde algunas de las iniciativas de los últimos 10 años, se trata de una Academia con mucha más presencia de miembros internacionales. Desde esas políticas de expansión en la cantidad de miembros, hay mucha más presencia de películas no norteamericanas nominadas a la categoría Mejor película. De hecho, este año hay tres películas: Emilia Pérez, Aún estoy aquí, de Brasil y La sustancia, que es francesa. De base, hay siete películas anglosajonas, y lo que es más impresionante es que ninguna de las nominadas a esa categoría fue rodada en Los Ángeles: ninguna. Eso es muy interesante de analizar. ¿En qué lugar está la industria del cine global hoy?

Lety: Y por ejemplo, Flow, nominada a Mejor película de animación, viene de Letonia. Falta camino, pero se nota el esfuerzo…

Axel: Hasta la más comercial e industrial de las nominadas, que fue Wicked, no fue filmada en Estados Unidos, sino en Australia.

Lety: La industria ha cambiado, se hace muy poco aquí. En los Ángeles nada, en Estados Unidos, muy poco...

Axel: Ayer, la unión de productores lanzó una iniciativa para volver a traer a California la producción de cine. Porque es una de las crisis más grandes que tiene la industria. Esto se explica en que no hay una política gubernamental de incentivos fiscales.

SEMANA: Que otros países como Colombia sí están ofreciendo...

Axel: Colombia tiene la Ley del Cine, México tiene Eficine, y así España, Inglaterra... e incluso otros estados de Estados Unidos.

SEMANA: ¿Algo por añadir?

Axel: ¡Recuerden! Esto es muy importante! La transmisión de alfombra roja y punto de encuentro empieza a las 18 horas (6 p.m.) de Colombia. Estaremos con Lety en TNT y, en paralelo, en vivo, en Max...

Lety: En Max la ceremonia estará además disponible durante tres días, y podrán acceder a momentos específicos. Podrán seleccionar ciertas categoría, lo que les interese...

Axel: Y esto le da a la gente la posibilidad de pausar la imagen nuestra con la boca abierta y cosas así…

SEMANA: ¡Perfecto para sacar los memes que sea hagan necesarios!

SEMANA: Antes de despedirlos, ¿la película que quisieran ver triunfar es...?

Lety: Desde hace seis meses, Anora me robó el corazón. El hecho que viva este momento, que sea una de las posibles ganadoras, me pone a sonreír. Axel no puede decir porque es votante...

Axel: Quizá, pero me da mucha alegría cuando el Óscar se mueve de los lugares obvios. Anora sería placentero porque no es un lugar común; Flow como película animada no es un lugar común; Fernanda Torres como mejor actriz, no es un lugar común.

Lety: En la categoría animada, ¿viste Memory of a Snail? Entiendo que Flow y The Wild Robot tienen más conversación, pero es espectacular.