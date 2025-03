Este domingo, desde las siete de la noche (y alfombra roja desde las seis), con transmisión por TNT y Max, tendrá lugar la entrega 97 de los premios Óscar, quizá la más impredecible en tiempos recientes. Porque si bien hay varias categorías selladas en piedra (mejores actriz y actor de reparto, por ejemplo), la mayoría de grandes premios están por definirse, con opcionados pero sin favoritos. En lo que respecta a mejor película, mejor director y mejor actor, en la temporada de premios (Globos de Oro, Critic’s Choice, SAG, Bafta), los ganadores se han repartido los honores, y por eso, desde la perspectiva de la potencial sorpresa, la ceremonia guarda intriga real. Y como siempre, más allá de los ganadores que dejará la velada, vale ponerles cuidado a varias categorías, como las de mejor película animada, en las que todas las películas son excelentes (y están a la mano, ya sea en cine o en streaming).

El camino hacia la estatuilla dorada ha sido espinoso como pocos este año. En medio de películas valiosas, como The Brutalist y Aún estoy aquí, la más nominada fue Emilia Pérez, con 13 nominaciones, pero trata de sobrevivir a una campaña accidentada. En esta, su director, Jacques Audiard, no se autocensuró, pero sí habló de más y su protagonista fue víctima de escribir trinos xenófobos en el pasado, y si bien al principio parecía destinada a la gloria, ahora trata de rescatar lo que puede. En ese mismo camino, películas como The Brutalist (con enormes aspiraciones, logros y un intermedio que permite sobrellevar su extensión de casi cuatro horas), han tenido que capotear alegatos sobre el uso de inteligencia artificial para mantenerse como firmes candidatas.

'Emilia Pérez' recibió 13 nominaciones, pero se dará por bien servida si recibo más de dos premios. Paradójicamente, en una noche de sorpresas garantizadas, podría resultar consagrada. En la imagen, Jacques Audiard, director, da instrucciones. | Foto: Foto suministrada a SEMANA por Cine Colombia

Así se quiera o no, la política será el elefante en la sala y probablemente mucho de lo escrito y de lo espontáneo que suceda en la ceremonia abordará el tema. Porque a Hollywood le fascina el dinero tanto como a Elon Musk y Donald Trump, pero la llegada de estos personajes al poder significa un cambio radical: los valores antes propagados por Hollywood, que condenaban el racismo y se enorgullecían de haber vencido al nazismo en 1945, ya no corresponden a los de los gobernantes. Y para atar todo este presente turbulento desde la gracia y la celebración, Conan O’Brien debutará como anfitrión. El presentador y comediante, que alimentó los mejores años de Los Simpson, dejará observaciones sagaces, en una noche en la que el clima político y algunos inesperados ganadores darán de qué hablar.

Mejor película: Anora

Nuestra especulación: luego de 2024, en el que la Academia premió a una producción de más de tres horas, reparto estelar y una escala de producción masiva, como Oppenheimer (y de no ser el caso, probablemente daríamos como ganadora a The Brutalist, la película que sigue esas características este año), en 2025 mirará hacia el lado opuesto, es decir, al cine independiente, que con las uñas arranca de una idea y luego sale a realizarla contra viento y marea. Anora, que se fue metiendo en la pelea en cuanto Emilia Pérez fue desinflándose, reta expectativas desde la mirada fresca de su director. Sigue a su protagonista, una bailarina exótica y prostituta neoyorquina que entra en la esfera de un joven oligarca ruso y ve su vida entrar en una montaña rusa inesperada y mucho más entretenida y ligera de lo esperado.

'Anora', de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro de Cannes en 2024, puede ser la película independiente que se lleva los máximos honores. | Foto: (c)AugustaQuirk/Universal Pictures

Otros nominados: The Brutalist (cines), A Complete Unknown (cines), Cónclave (cines), Dune: Part Two (MAX), Emilia Pérez (cines), Aún estoy aquí (cines), Nickel Boys (por verse), Wicked (por llegar a streaming), The Substance (Mubi).

Posible sorpresa: The Brutalist, porque más allá de que pierde algo de fuerza en su segunda mitad, sus aspiraciones gigantescas se plasman gloriosamente en pantalla.

Mejor director(a): Sean Baker, por Anora

Nuestra especulación: en la misma línea del premio a mejor película, es probable que se reconozca un recorrido de maneras distintas a las habituales. En varios de los premios que ha recibido hasta ahora por esta cinta (incluida la Palma de Oro en Cannes el año pasado), el director neoyorquino ha elevado plegarias para cambiar el enfoque de la producción y mantener vivo el cine independiente, que en días en los que se empieza a prohibir libros y en los que los estudios buscan reciclar ideas, entra en la mira. Para las audiencias en Colombia, Baker se dio a conocer con una gran película como The Florida Project, y estos días también tiene disponible en Netflix su cinta Red Rocket. En estas y en Anora, Baker deja claro que mira a lugares distintos para abordarlos con notable empatía y algo de gracia.

Sean Baker siempre ha mirado a un lugar al que el resto prefiere no mirar. Este año, ese impulso puede representarle el Óscar. | Foto: Universal Pictures Colombia

Otros nominados: Brady Corbet: The Brutalist; James Mangold: A Complete Unknown; Jacques Audiard: Emilia Pérez; Coralie Fargeat, The Substance.

Posible sorpresa: Coralie Fargeat, por su arriesgada película de terror grotesco y comentario social, dirigiendo a dos mujeres que son la misma, luchando contra las presiones del mundo del espectáculo.

Mejor actriz: Demi Moore, por La sustancia

Nuestra especulación: en una categoría llena de opcionadas increíbles, el momento de consagración le llega finalmente a la actriz estadounidense de 62 años, tras décadas de incursiones en la ingrata industria. Moore logra un rol tan admirable como inesperado, en un género como lo es el terror irreverente, que no suele tener cabida en estas entregas. Lo genial de su personaje, de su entrega como Elisabeth Sparkle, una figura de la televisión fitness que ve cómo el paso de los años le va robando protagonismo y oportunidades, es cómo refleja mucho de lo que ella misma y muchas de sus colegas han vivido. Su personaje evoca angustiosas experiencias cinematográficas como las registradas en Réquiem por un sueño, pero las equilibra con un nivel de absurdidad único.

Muchos llaman a este el papel de la carrera de Demi Moore. Es difícil oponerse. | Foto: Christine Tamalet / cortesía Cineplex / MUBI

Otras nominadas: Cynthia Erivo: Wicked; Karla Sofía Gascón: Emilia Pérez (cines); Mikey Madison: Anora; Fernanda Torres: Aún estoy aquí (cines).

Posibles sorpresas: más allá de Mikey Madison, que no sería sorpresa, lo que deja Fernanda Torres en la cinta brasileña Aún estoy aquí es nada menos que transformador. Hay que verla.

Mejor actor: Adrien Brody, por The Brutalist

Nuestra especulación: Brody es parte neurálgica de esta ambiciosa obra cinematográfica de Brady Corbet, que para muchos se toma demasiado en serio, pero que en objetividad no admite cuestionamiento en términos de resultado. El ya ganador del Óscar Adrien Brody (lo alzó en 2003, por El pianista, de Roman Polanski) encarna al arquitecto László Toth, quien llega a Estados Unidos buscando una vida lejos de la guerra y logra germinar profesionalmente desde el estilo arquitectónico que lo inspira. De la luz se pasa a la oscuridad, cuando Toth enfrenta la voluntad del mecenas que en principio le da alas para crear (Harrison Lee van Buren Sr., interpretado por Guy Pearce). Algo de polémica rodea la producción por cuenta de su uso de la inteligencia artificial para refinar los acentos húngaros de la pareja principal, pero ese hecho no alcanza a robarle virtudes a un enorme de estas artes como Brody.

Adrien Brody es László Tóth en 'The Brutalist'. ¿Se cruzará Timothée Chalamet en el camino de su segundo Óscar? | Foto: cortesía UIP

Otros nominados: Timothée Chalamet: A Complete Unknown; Colman Domingo: Sing Sing (esperamos su estreno, las reseñas son excelentes); Ralph Fiennes: Cónclave; Sebastian Stan: The Apprentice.

Posible sorpresa: Timothée Chalamet fue el único en romper la tendencia y abrir la cancha, con su retrato de Bob Dylan, y confesó abiertamente ante todo su gremio que aspira a estar entre los grandes.

Timothée Chalamet protagoniza la película "Un completo desconocido" basa en la vida del cantante de folk Bob Dylan asciende a la cima de las listas musicales a principios de la década de 1960. Searchlight Pictures All Rights Reserved. | Foto: Searchlight Pictures

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Nuestra especulación: en la película más nominada, pero a la vez más criticada de la temporada (más desde criterios regionalistas que artísticos), el bastión que no admite discusión es la actuación de la actriz dominicana, quien, se puede argumentar, es una protagonista en su propia ley. En la vilipendiada ópera cinematográfica (que recibió 13 nominaciones y lucha por ganar algo), Saldaña se destaca con su rol de Rita, una abogada sepultada en un bufete de abogados de ética cuestionable a la que se le presenta una oportunidad grandiosa y extraña de cambiar su vida (llena de eventuales complicaciones). Es asistiendo a un capo mexicano en su deseo de ser la mujer que siente que es, que Saldaña baila, canta, pero, sobre todo, carga con su actuación el peso emocional de los eventos.

Zoe Saldaña en 'Emilia Pérez' es una fuerza indiscutible, y si gana lo hará con pleno merecimiento. | Foto: Foto suministrada a SEMANA por Cine Colombia

Otros nominados: Monica Barbaro: A Complete Unknown; Ariana Grande: Wicked; Felicity Jones: The Brutalist; Isabella Rossellini: Cónclave.

Posible sorpresa: Isabella Rossellini, porque para descarrilar un premio fijo en esta ceremonia se puede contar con el reconocimiento a una trayectoria de décadas, en la que además de innegable talento, también juega la familia.

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, por A Real Pain

Nuestra especulación: mucho se ha discutido si, tal como el de Zoe Saldaña, el de Culkin en esta película escrita y protagonizada por Jesse Eisenberg también es un rol protagónico. Y se puede argumentar, dado que es esencial en la historia. Culkin entrega la mitad de la ecuación en este viaje a Polonia de dos primos diametralmente opuestos. Lo hacen para pasar tiempo, como hace años, pero, sobre todo, para revisitar los pasos de su abuela. Esto implica visitar su casa de infancia, pero, antes de eso, pasar por el campo de concentración al cual sobrevivió. En medio del viaje, el Benji Kaplan que entrega Culkin va mostrando que su naturaleza extrovertida se soporta en profundas cargas y angustias, y en ese proceso conmueve más de lo imaginado.

Kieran Culkin y Jesse Eisenberg tienen roles que pueden ser considerados protagónicos en 'A Real Pain'. Pero Culkin probablemente gane el premio a Mejor actor de reparto... | Foto: © 2024 Searchlight Pictures All Rights Reserved.

Otros nominados: Yura Borisov: Anora; Edward Norton: A Complete Unknown; Guy Pearce: The Brutalist; Jeremy Strong: The Apprentice.

Posibles sorpresas: Edward Norton, pues en el relato sobre la vida de Bob Dylan, su encarnación de Pete Seeger resulta esencial. A la vez, sin Yura Borisov, Anora pierde su inesperado corazón.

Mejor guion original

A Real Pain, por la manera en la que aborda la memoria del Holocausto y las visitas a los campos de concentración desde las relaciones familiares actuales. La película se sirve de un viaje transformador y retador para revelar lo que hay debajo de la superficie.

Mejor película extranjera

Aún estoy aquí, de Walter Salles, porque su retrato de la desaparición en la dictadura es conmovedor. Otras imperdibles: The Seed of the Sacred Fig (cines) y The Girl with the Needle (Mubi).

'Aún estoy aquí', de Walter Salles es una excelente película liderada por una actuación rotunda de Fernanda Torres. | Foto: Sony Pictures Classics

Mejor guion adaptado

Cónclave, porque en tiempos presentes, en los que el papa lucha contra su salud, la adaptación de la novela de Robert Harris quema lento en esa intriga sobre quién reemplaza a un sumo pontífice.

Ralph Fiennes es el Cardenal Lawrence en 'Cónclave'. | Foto: Philippe Antonello/Focus Feature

Mejor película animada

Flow (cines), por la atípica experiencia que ofrece, desde el punto de vida de un gato. Es producto de la dedicada carrera de un director, que ofrece lo sentido y lo simple.