Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

Natalia Fuentes, cineasta colombiana radicada en Nueva York, Estados Unidos, ha sido reconocida por el Festival de Cine de Salem, en Massachusetts, por el cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento. Natalia, escritora y productora del proyecto, atenderá a la premiere mundial del cortometraje junto a los directores Jordana Rubenstein-Edberg y Marshall Hanig este 29 de marzo.

Barriga Llena, Corazón Contento se centra en la Fenix Community Fridge, una despensa comunitaria autogestionada que nació a raíz de la pandemia de COVID-19 en Ridgewood, Queens, Nueva York. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia se ha convertido en un espacio vital de apoyo mutuo que ahora alimenta a miles de familias en toda la ciudad de Nueva York cada semana.

Natalia Fuentes, escritora y cineasta colombiana. Foto: Cortesía

A través de momentos íntimos con organizadores y miembros de la comunidad, la película revela el trabajo cotidiano —a menudo invisible— de quienes nutren al vecindario no solo con alimentos, sino también con conocimiento, solidaridad y amor. Mientras las y los organizadores comparten historias —desde pérdidas personales hasta recetas familiares entrañables— la comida emerge como ancla y metáfora para explorar la resiliencia, la nutrición y el cuidado colectivo.

Barriga Llena, Corazón Contento se realizó con el respaldo del reconocido Centro de Arte Documental UnionDocs, como parte de su prestigiosa residencia artística colaborativa, para la cual Natalia fue seleccionada en la temporada 2024-2025, junto con el valioso apoyo del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York y el Distrito 34 del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.

“Las historias que contamos son también una forma de preservar lo que perdemos”: Natalia Fuentes

Criada en Bogotá por dos médicos amantes de las artes, Natalia se mudó a Estados Unidos a los 18 años para perseguir su sueño de escribir en el cine internacional y fortalecer la presencia colombiana en las artes. Desde entonces, con experiencia en guionismo y producción, ha formado parte del equipo creativo de múltiples películas y documentales. Otros proyectos reconocidos incluyen Time and Water (dir. Sara Dosa), Intaglio (dir. Isabella Granada) y Soil Story (dir. Shakti Mb & Liv Acuña).

Una gran amante de las letras, Natalia hizo parte integral de la formación creativa de Barriga Llena, Corazón Contento. Desde la concepción estructural de una película hasta la construcción de personajes y diálogos, Natalia escribe siempre con la intención de unir la realidad capturada en cámara con un cuento bien contado.