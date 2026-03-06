Cine

Cineasta colombiana fue reconocida por el festival de cine de Salem, Massachussets

La artista recibe el reconocimiento por el cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 9:52 a. m.
Cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento
Cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento Foto: Cortesía

Natalia Fuentes, cineasta colombiana radicada en Nueva York, Estados Unidos, ha sido reconocida por el Festival de Cine de Salem, en Massachusetts, por el cortometraje documental Barriga Llena, Corazón Contento. Natalia, escritora y productora del proyecto, atenderá a la premiere mundial del cortometraje junto a los directores Jordana Rubenstein-Edberg y Marshall Hanig este 29 de marzo.

Barriga Llena, Corazón Contento se centra en la Fenix Community Fridge, una despensa comunitaria autogestionada que nació a raíz de la pandemia de COVID-19 en Ridgewood, Queens, Nueva York. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia se ha convertido en un espacio vital de apoyo mutuo que ahora alimenta a miles de familias en toda la ciudad de Nueva York cada semana.

Natalia Fuentes, escritora y cineasta colombiana.
Natalia Fuentes, escritora y cineasta colombiana. Foto: Cortesía

A través de momentos íntimos con organizadores y miembros de la comunidad, la película revela el trabajo cotidiano —a menudo invisible— de quienes nutren al vecindario no solo con alimentos, sino también con conocimiento, solidaridad y amor. Mientras las y los organizadores comparten historias —desde pérdidas personales hasta recetas familiares entrañables— la comida emerge como ancla y metáfora para explorar la resiliencia, la nutrición y el cuidado colectivo.

Barriga Llena, Corazón Contento se realizó con el respaldo del reconocido Centro de Arte Documental UnionDocs, como parte de su prestigiosa residencia artística colaborativa, para la cual Natalia fue seleccionada en la temporada 2024-2025, junto con el valioso apoyo del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York, el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York y el Distrito 34 del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York.

