Estudio Blumhouse estrena en Colombia su primera película en español: No me sigas

El terror contemporáneo da un giro decisivo con la llegada a las salas de cine colombianas de “no me sigas”, la primera película en español del prestigioso estudio Blumhouse, referente mundial del género con títulos icónicos como Insidious, El Teléfono Negro, The Purge. Paranormal Activity y Halloween, entre otros.

Distribuida en Colombia por Cinemarán, NO ME SIGAS ya está en las salas de cine del país, marcando un hito para el cine de terror en habla hispana y para la expansión del estudio hacia nuevas narrativas, públicos y territorios.

No me sigas, película de terror española que se estrena en Colombia Foto: Cortesía Estudio Blumhouse

Dirigida por Eduardo Lecuona y Ximena Lecuona (guionista también), la película propone una experiencia de terror intensa, inquietante y profundamente contemporánea: una historia que explora el lado más oscuro de la exposición digital, la obsesión por la fama en redes sociales y los límites entre lo real y lo sobrenatural.

Protagonizada por los actores mexicanos Karla Coronado, Yankel Stevan y Julia Maqueo, NO ME SIGAS combina una atmósfera opresiva, un diseño sonoro envolvente y una puesta en escena rigurosa para construir un relato que no solo cumple con las reglas del cine de terror, sino que las renueva.

La historia sigue a Carla, una influencer obsesionada con ganar seguidores a través de videos de fantasmas y fenómenos paranormales. En busca de notoriedad, se muda a un famoso edificio embrujado para fingir apariciones sin imaginar que despertará una entidad real que comenzará a controlar su vida. Lo que inicia como una estrategia digital se convierte en una pesadilla sin escapatoria.

No me sigas, película de terror que se estrena en Colombia Foto: Cortesía Estudio Blumhouse

El rodaje estuvo marcado por locaciones con actividad paranormal, luces que fallaban inexplicablemente y una atmósfera tan inquietante que parte del equipo asegura que la película se filmó casi en secreto, como si algo —o alguien— no quisiera ser observado.

Con una destacada labor técnica en fotografía, diseño de producción, sonido y efectos especiales, NO ME SIGAS se consolida como una de las apuestas más sólidas del terror reciente en Latinoamérica.