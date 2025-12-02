Los mejores estrenos de películas y series en Prime Video durante diciembre

Prime Video dio a conocer la lista de las mejores películas y series que se estrenaran durante todo el mes de diciembre, donde algunas de ellas se trata de la Navidad, mientras que otras están relacionadas con acción, drama, romance, ciencia ficción y hasta animadas.

Los estrenos inician desde este 2 de diciembre con la película de comedia dramática Los Que Se Quedan, donde entre bromas, travesuras y caos, la rutina navideña se convierte en una celebración tan alocada como inolvidable.

El 3 de diciembre llega a la plataforma ¡Vaya Navidad!, una película de comedia donde la protagonista, Michelle Pfeiffer, trata de mantener unida a su caótica familia, pero por error sus familiares la dejan sola en esta época.

El 10 de diciembre, se estrena la película de comedia romántica titulada Mery, donde una expareja emprende un viaje con su perro para animarlo y acaba redescubriendo su amor.

En Esa Dirección es una película de suspenso y crimen real que ocurrió en el 2023. Su estreno también será el 10 de diciembre.

Durante este mes hay mucha variedad de películas y series. | Foto: Anadolu via Getty Images

Mientras que desde el 12 de diciembre queda disponible la película romántica Dímelo Bajito, que refleja la pasión, secretos y cicatrices abiertas, donde el corazón de la protagonista se pone al límite.

Ángeles Inesperados, es una película de drama también basada en hechos reales ocurridos en el año 1994 durante una ola de frío en norte América. Su estreno será el 12 de diciembre.

El 16 de diciembre llega la segunda temporada de Fallout, donde los residentes de lujosos refugios emergen al páramo radiactivo de New Vegas: un desierto brutal repleto de violencia y secretos.

Así mismo, el 25 de diciembre, se estrena la secuela de la película de acción Bad Boys: Hasta La Muerte, donde los policías más famosos del mundo están de vuelta.

Para los más pequeños, llega el 26 de diciembre a Prime Video 31 Minutos: La Película, la cual está basada en un popular programa infantil televisivo. Ese mismo día también se estrena El Buen Vecino, una película de suspenso, donde unos vecinos están involucrados en la muerte accidental de una mujer.