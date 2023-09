Tragedia de La Gruta: Historia de 11 niños que murieron en el volcán Nevado del Ruiz llega al Festival de Cine de San Sebastián

Después de la avalancha, 11 niños terminaron perdiendo la vida. Los organismos de rescate, una vez se presentó la tragedia y se enteraron del hecho, acudieron con gran rapidez a la zona para prestar su ayuda. No pudieron hacer mucho, la avalancha fue mortal y dejó una enorme huella en la familia de las víctimas.

El padre de la mujer no quiso hacer el recorrido de la zona, pues los recuerdos de su hijo, Jorge Iván, se lo impidieron. El documental fue nombrado Pirsas y compite en el Festival de San Sebastián , que dará inicio el próximo viernes 22 de septiembre.

“Es un aliciente muy grande, como un rayo de sol que le calienta a uno el pecho. Estábamos buscando abrir en un festival que fuera el ideal, nos soñábamos que este pudiera ser y sin duda esta selección me da el aliento de querer seguir soñando, escribiendo, creando y aprendiendo”, manifestó Angélica Torres, en palabras recogidas por La Opinión.

Y agregó sobre Angélica que “contar su historia, confrontar a su madre en busca de esperanza y no dejar que el dolor la habite eternamente me pareció razón suficiente para no permitir que este corto dejara de hacerse y poder comprobar que el cine es también una herramienta de sanación”.