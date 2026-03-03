Libros

De creador a CEO: la economía de las comunidades

En un entorno dominado por algoritmos cambiantes, saturación de contenido y audiencias cada vez más difíciles de fidelizar, cómo redefinir el éxito.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 6:49 p. m.
Lejos de prometer viralidad instantánea, el libro La economía de las comunidades invita a construir pertenencia. Lina Cáceres, su autora, plantea que hoy el verdadero activo no es el alcance, sino la capacidad de crear comunidades vivas —con cultura, participación y valores compartidos— capaces de sostener negocios digitales más allá de las plataformas tradicionales.

Pensado tanto para creadores de contenido como para emprendedores, marcas y líderes digitales, el libro ofrece un marco práctico para transformar audiencias en ecosistemas de negocio sostenibles.

A través de herramientas actuales, estrategias de community economy y el uso inteligente de la inteligencia artificial, la autora explica cómo crecer, fidelizar y monetizar sin depender exclusivamente de likes o visualizaciones.

Uno de los ejes centrales es su metodología de las 6 C —contenido, comunidad, colaboración, canales, constancia y conversión—, una hoja de ruta clara para convertir comunidades en negocios sólidos, incorporando tendencias como web 3.0, membresías, clubes digitales y modelos de copropiedad, así como el nuevo rol de las marcas dentro de la economía digital.

La economía de las comunidades se presenta como una lectura para quienes desean entender cómo la tecnología, la inteligencia artificial y la conexión humana están dando forma a una nueva generación de negocios digitales: más colaborativos, más conscientes y con verdadero potencial de crecimiento a largo plazo.

Noticias Destacadas