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La Procuraduría vuelve a la FilBo después de 10 años; hará presencia en dos ‘stands’ con enfoques interactivos y educativos

Hay diferentes actividades en la agenda de este ente en la Feria del Libro 2026.

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Redacción Cultura
20 de abril de 2026, 1:14 p. m.
La Procuraduría General vuelve a la FilBo.
La Procuraduría General vuelve a la FilBo. Foto: Instagram: @iempcolombia

La Procuraduría General de la Nación decidió volver a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo 2026) después de diez años, y lo hace con un objetivo bastante claro: acercarse a la ciudadanía y explicar su papel de una manera más sencilla y directa.

Lo que se busca hacer en la Feria del Libro es aprovechar el espacio cultural para generar conversación sobre temas clave como la ‘Paz Electoral’, los derechos humanos y sus funciones dentro del Estado. La idea es que la gente no solo reciba información, sino que también participe y entienda cómo impacta su trabajo en la vida diaria.

Para lograrlo, la Procuraduría tendrá dos stands en Corferias. Uno estará ubicado en la Plaza de las Banderas y se centrará en mostrar su misión y su rol preventivo. El otro, en el pabellón Colombia, tendrá un enfoque mucho más interactivo, con actividades pensadas para niños, jóvenes y adultos, apoyadas en herramientas tecnológicas que buscan acercar el tema de los derechos.

La agenda también incluye varios eventos académicos y espacios de discusión. Uno de los más destacados será la conferencia “Reflexiones sobre el Ministerio Público”, liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, el jueves 30 de abril a las 2:30 de la tarde.

Durante los 14 días de la feria, la Procuraduría también presentará libros y publicaciones, tanto físicas como digitales, enfocadas en temas coyunturales y en sus líneas de trabajo.

Además, aprovechará el evento para grabar nuevos contenidos de La Procu TV y de los pódcast Las mujeres resuenan y Paz Electoral, con los que busca mantener un canal de comunicación más cercano con la ciudadanía.