Aliste el paraguas: según el Ideam, este sería el día pasado por agua en el Estéreo Picnic 2023

Este jueves, 23 de marzo, comienza uno de los eventos más esperados por los amantes de la música en Bogotá, el festival de música más grande del país, el Festival Estéreo Picnic, o como se le conoce coloquialmente, FEP, y que frecuentemente reúne importantes bandas de todo el mundo que por varios días se presentan en las afueras de la capital del país y convocan público tanto de Colombia como del exterior.

Este año, no solo vuelve a reunir a grandes artistas de talla internacional, como Billie Eilish, Tame Impala, Drake, Rosalía o The Chemical Brothers, sino que extendió su duración a cuatro días en vez de tres. Esto no solo significa que la espera se reduce, sino también el tiempo de preparación.

Pero a pesar de la ilusión que despierta este festival en los amantes de la música que asistirán durante cuatro días (por primera vez) a escuchar a sus bandas favoritas, hay algo que preocupa a más de uno. Y es que es muy frecuente que estos conciertos se realicen en esta temporada de lluvias en la capital de la República y los últimos días en Bogotá hacen pensar que el Estéreo Picnic de 2023 no será diferente.

Este fue el primer cartel oficial de la edición 2023. - Foto: Instagram @festereopicnic - Cartel oficial

Con respecto a este tema que preocupa a muchos, el Ideam informó en las últimas horas que se vienen dos semanas más de días fríos y de bastante nubosidad. Por lo que el llamado “fenómeno de la Niña” terminaría apenas al final de este primer semestre del año. Lo que hace pensar que se espera un fin de semana lluvioso en el centro del país.

No obstante, el Ideam tiene pronosticado que solo habrá un día con lluvias en el Estéreo Picnic, este sería el primero de los cuatro días de festival, es decir, el jueves 23 de marzo. Y aunque los otros tres días serían de bastante nubosidad y frío (especialmente el sábado), no se tiene previsto que se registren aguaceros durante el fin de semana. Por lo que de cumplirse el pronóstico del tiempo durante el viernes, sábado y domingo, los asistentes podrían disfrutar de sus bandas favoritas sin tener que mojarse.

Habrá que esperar cómo se desarrolla el clima en los siguientes días, los cierto es que el esperado festival arrancará el próximo jueves, 23 de marzo, y SEMANA le cuenta cómo puede llegar hasta el lugar donde se disfrutarán los cuatro días de conciertos.

Hoy empieza el FEP 2022. - Foto: MAURICIO FLOREZ

Este año el festival se volverá a realizar en el Centro de eventos Briceño 18 a las afueras de Bogotá, por lo que llegar no es tan sencillo. La primera opción es en automóvil. Briceño 18 ofrece servicio de parqueadero, pero los cupos son limitados, además, en caso de llevar carro y querer tomar, puede alquilar el servicio de conductor elegido por 140.000 pesos. Lo puede reservar a través de la página oficial del evento, dónde después del pago le darán un código QR que debe presentar en la carpa de conductores elegidos una vez en el festival.

La siguiente opción es alquilar una van. Este servicio es exclusivo para grupos de personas y aplica para ida y vuelta. Hay que programar con el conductor los puntos de salida (máximo dos) y los de llegada (máximo dos también). Aquí están las tarifas:

11 personas: $ 450.000 por día o $ 1.300.000 por los tres días

14 personas: $ 500.000 por día o $ 1.450.000 por los tres días

18 personas: $ 600.000 por día o $ 1.7500.000 por los tres días

Estereo Picnic FEP - Foto: Instagram @festereopicnic

La siguiente opción y la más cotizada es el servicio de buses prestado por el festival. Estos se podían adquirir en el momento de la compra de la boleta o posteriormente en la página de Entradas Amarillas, tiquetera oficial del evento. La mala noticia es que los cupos eran limitados y las boletas para acceder a ellos ya están agotadas, pero si usted alcanzó a comprarlas, SEMANA le explica cómo acceder a ellos y qué horarios manejan.

Los buses empezarán a salir rumbo a Briceño 18 desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. cada 20 minutos. Asimismo, se devolverán a Bogotá desde las 5:00 p. m. hasta la hora en la que se acabe el evento. Cuentan con tres puntos de salida y llegada: