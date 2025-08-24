Suscribirse

Concierto de Green Day 24 de agosto: ojo con lo que puede y no puede llevar al evento

La banda estadounidense aterrizó en la capital colombiana para una fecha de su gira.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 6:10 p. m.
Green Day, banda estadounidense.
Green Day, banda estadounidense, se presenta este 24 agosto en Bogotá | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coa

Este fin de semana, Bogotá es epicentro de varios eventos, pues al evento de Hip Hop al Parque, en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, también se le suma el concierto de la banda estadounidense Green Day, que tendrá lugar en el recién inaugurado Viva Claro, un nuevo escenario en la capital que puede acoger a más de 40.000 asistentes.

El encuentro de la banda se da casi 8 años después, pues en 2017 la banda se presentó en la capital en su ‘Revolution Radio Tour’.

Estas son las recomendaciones para los asistentes al evento. | Foto: AFP

El concierto, realizado por la organización Páramo Presenta, se llevará a cabo en la noche de este domingo. La entidad responsable del evento compartió algunas recomendaciones para los asistentes.

Una de las más importantes es la que tiene que ver con los elementos que son y no son permitidos dentro del evento. Tenga en cuenta que si lleva alguno de ellos, no podrá entrarlo y como consecuencia deberá arrojarlo a la basura en la mayoría de los casos.

Contexto: Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

Estos son los elementos prohibidos:

  • Mascotas.
  • Apuntadores láser.
  • Drones.
  • Morrales grandes.
  • Banderas, pósteres o letreros.
  • Cigarrillos, vaporizadores o encendedores.
  • Aerosoles.
  • Cascos de moto o bicicleta.
  • Camisetas de equipos de fútbol.
  • Pasamontañas o máscaras.
  • Elementos reflectivos.
  • Cadenas largas o joyería con puntas.
  • Correas con taches o hebillas grandes.
  • Armas o cuchillos.
  • Artículos inflables.
  • Drogas o narcóticos.
  • Sillas plegables.
  • Instrumentos musicales.
  • Sombrillas.
  • Cámaras fotográficas o de video profesionales.
  • Trípodes o palos de selfie.
  • Walkie-talkies.
  • Tablets o iPads.
  • Bengalas o pirotecnia.
  • Alimentos o bebidas.
  • Botellas de cualquier tipo (incluso termos vacíos).
Green Day regresa a Bogotá
Green Day regresa a Bogotá | Foto: cortesía

De otro lado, está permitido ingresar los siguientes elementos:

  • Morrales o bolsos que no superen los 30x30x15 cm (preferiblemente transparentes).
  • Bolsos de mano pequeños, máximo 11x16 cm.
  • Bolsas de almacenamiento transparentes tipo ziploc.
  • Canguros de hasta 11x16 cm.
  • Celulares y powerbanks.
  • Maquillaje (sin espejos, vidrios, tijeras o pinzas).
  • Bloqueador solar.
  • Gafas de sol.
  • Impermeables.
  • Sombreros o gorras.
  • Gel antibacterial (máximo 100 ml).
Contexto: Festival Cordillera: horarios y programación oficial por días de la edición 2025

Tenga en cuenta que son tres puntos de acceso al evento. El primero es por los parqueaderos, puertas 2 y 3 que están ubicadas sobre la avenida La Esmeralda, otro acceso por las puertas 5 y 7, por la calle 53 y puerta 9 por la calle 26.

Por su parte, las personas con movilidad reducida deberán entrar por la puerta 1, que también está ubicada por la avenida La Esmeralda.

Tré Cool, Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt de Green Day en el Festival Coachella 2025 Coachella. (Foto de Kevin Mazur/Getty Images para Coachella).
Green Day es una de las bandas más influyentes en EE. UU. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Coa

