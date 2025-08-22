Suscribirse

Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

El show se realizará tras la visita de la banda mexicana al Festival Cordillera 2024.

Redacción Cultura
22 de agosto de 2025, 8:38 p. m.
Molotov se presentará en Bogotá este 22 de agosto.
La capital colombiana, una vez más, se prepara para un evento cultural que pondrá a cantar y bailar a más de uno. La velada del 22 de agosto de 2025 se vestirá de rock, punk y hip hop, de la mano de la banda mexicana Molotov.

La agrupación llegará al Movistar Arena, contagiando a su público con emblemáticos temas que los catapultaron a la fama internacional. Los latinos se preparan para un día especial, donde se reencontrarán con los fanáticos colombianos.

Micky Huidobro, Tito Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, integrantes de la banda, interpretarán posiblemente canciones como Frijolero, Marciano, Rastaman-Dita y El Carnaval de la Estrella.

¿A qué hora será el concierto de Molotov en Bogotá?

Según información que publicó la cuenta de Páramo Presenta, el horario de apertura será a las 7:00 p.m, mientras que la salida de la banda es a las 9:00 p.m.

Recomendaciones

1. Use medios de transporte masivos

2. Llegue en grupo, cuide a sus amigos y las pertenencias que lleve

3. Por seguridad, habrá requisa en la entrada

4. Los menores de edad deben estar acompañados de un mayor de edad

5. No se tolera ningún tipo de discriminación ni actos de violencia en contra de ningún asistente

6. Se recomienda llegar temprano para disfrutar del show

Lo que no está permitido llevar

1. Maletas de gran tamaño

2. Mascotas

3. Alimentos y bebidas

4. Equipo de fotografía, grabación y/o audio, selfie sticks, drones, go pros o similar, iPads y/o tabletas

5. Máscaras y/o pasamontañas, apuntadores láser, bengalas o elementos pirotécnicos

6. Pancartas, banderas, volantes o artículos promocionales

7. Productos de venta de cualquier tipo

8. Armas, objetos cortopunzantes y de vidrio (botellas, espejos, etc)

9. Camisetas alusivas a equipos de fútbol

10. Se recomienda no asistir con ropa o accesorios que tengan taches, púas, hebillas grandes, cadenas pesadas y objetos que puedan representar un riesgo para usted o para los demás

