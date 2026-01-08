‘Agatha Christie: las siete esferas’: Netflix presenta tráiler y nuevas imágenes

Por medio de sus redes sociales oficiales, Netflix anunció la llegada de una nueva producción de Agatha Christie a su catálogo para e mes de enero del 2026, pues se confirmó el estreno a nivel mundial de Agatha Christie: las siete esferas.

Esta miniserie cuenta con un total de tres episodios, los cuales le permitirán a los amantes de la historia disfrutar de un tipo de reinterpretación, ya que esta ya se había dado a conocer en el año 1929.

En entrevista con el área de prensa de Netflix, Mia McKenna-Bruce, la protagonista del contenido audiovisual describió en pocas palabras, el trabajo que se realizó para obtener el producto final y el orgullo que le genera haberse puesto bajo la piel del personaje principal.

“Es una nueva interpretación de la icónica narración de Agatha Christie (...) Los guiones de Chris Chibnall son brillantes y estoy encantada de ser parte de esta nueva interpretación de la icónica narración de Agatha Christie”, manifestó.

Netflix reveló la lista completa de sus estrenos para el 2026; causó sorpresa con estos títulos

¿De qué se trata Agatha Christie: las siete esferas?

La película se presenta espacio temporalmente en Inglaterra de 1925, específicamente en la finca de la familia Chimneys. La trama gira alrededor de varios personajes, quienes son investigados por un crimen que se genera en el lugar en medio de la celebración.

La situación de desencadena luego de que se realizara un tipo de broma en el que se programan un total de ocho relojes despertadores que suenan al unísono a las 6:30 de la mañana. Sin embargo, la actividad que parecía inofensiva terminó en una historia mortal.

Frente a lo ocurrido, se hace una investigación especial para determinar la identidad del culpable, lo que a su vez, descifra algunos de los secretos más importantes de la alta sociedad inglesa.

Dentro de la historia, aparecen algunos personajes conocidos de historias que la escritora dio a conocer hace varios años, generando conexión con quienes han tenido la oportunidad de conectar con sus universos.

En cuanto al formato y tiempo de duración total de la producción, se considera como un formato preciso para poder desarrollar correctamente la historia por medio de del ritmo misterioso, el cual permite analizar algunos detalles especiales a lo largo de las tomas.

El plan secreto de Netflix para las películas de Warner; su estreno en cines esconde inquietante detalle

Este es el tráiler oficial de Agatha Christie: las siete esferas

A través del canal oficial de YouTube de Netflix Latinoamérica, se destapó el tráiler oficial de 2 minutos en el que se pueden observar algunos adelantos de lo que será la producción y algunos de sus personajes.