Netflix reveló la lista completa de sus estrenos para el 2026; causó sorpresa con estos títulos

La popular aplicación compartió los adelantos que tiene para los próximos meses.

Laura Camila Másmela Bernal

7 de enero de 2026, 10:04 p. m.
Estas son algunas de las producciones que podrá ver en Netflix en el 2026.

Netflix, una de las plataformas de streaming más grandes y con mayor número de usuarios a nivel mundial sorprendió al los amantes del cine revelando la esperada lista de series, películas y juegos globales que se estrenarán a lo largo del año 2026.

Con una gran variedad de géneros, las producciones próximas a ocupar un espacio en el catálogo oficial de la aplicación presenta adaptaciones, nuevas historias y personajes que prometen enamorar a los espectadores que se conectan con el contenido a nivel mundial.

Algunas de las producciones más esperadas y comentadas en redes sociales son:

  • Enola Holmes 3
  • Lupin: temporada 4
  • Peaky Blinders: El Hombre Inmortal
Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

En cuanto a series de amor y romance, Bridgerton y Emily in Paris ocupan los primeros lugares de las historias que mostrarán el desarrollo de sus universos y personajes.

Además, destacan thrillers y películas de acción como APEX de Charlize Theron y las transmisiones en vivo de la WWE.

Para los más. pequeños, Netflix ha seleccionado una importante cantidad de películas y series que, además de brindar entretenimiento, contribuyen a un correcto desarrollo y aprendizaje. Algunas de estas producciones son:

  • Plaza Sésamo
  • Narnia
  • One Piece 2
  • Avatar: La Leyenda de Aang
Estos son otros de los títulos que estrenará Netflix en el año 2026

Series:

  • Avatar:_ la leyenda de Aang - temporada 2
  • Beef - temporada 2 (Abril 16)
  • Bridgerton - temporada 4
  • Hombre en llamas - temporada 1
  • Dulces magnolias - temporada 5
  • Un lugar para soñar - temporada 7 (Marzo 12)

Películas:

  • Enola Holmes 3
  • El tour universitario de Joe (13 de febrero)
  • Little Brother
  • Criaturas luminosas (8 de mayo)
  • Intercambiados
  • Máquina de guerra (6 de marzo)
Contenido nuevo que ya está disponible

  • WWE Monday Night Raw - en vivo todos los lunes en Netflix, 2026
  • Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: 1 de enero de 2026
  • En fuga: 1 de enero de 2026
  • Horizontes Pokémon: Temporada 3: 6 de enero de 2026
  • Marcello Hernández: American Boy: 7 de enero de 2026
  • Sin cerrojos: un experimento carcelario: 7 de enero de 2026

Estrenos en Netflix de enero y febrero

  • Agatha Christie: Las siete esferas: 5 de enero de 2026
  • Él y ella: 8 de enero de 2026
  • La familia Upshaw, parte 7: 15 de enero de 2026
  • ¿Cómo se traduce este amor?: 16 de enero de 2026
  • Star Search: 20 de enero de 2026, martes y miércoles a las 6 p. m.
  • WWE: Increíble Temporada: 20 de enero de 2026
  • Queer Eye T10: 21 de enero de 2026
  • Bailando sobre hielo: 22 de enero de 2026
  • Free Bert: 22 de enero de 2026
  • Rascacielos en vivo: 23 de enero de 2026
  • Mike Epps: Delusional: 27 de enero de 2026
  • Bridgerton Temporada 4, parte 1: 29 de enero de 2026
  • Brillantina y oro: Danza sobre hielo: 1 de febrero de 2026
  • ¿Es pastel? San Valentín: 4 de febrero de 2026
  • El abogado del Lincoln Temporada 4: 5 de febrero de 2026
  • El amor es ciego Temporada 10: 11 de febrero de 2026
  • El agente nocturno Temporada 3: 19 de febrero de 2026
  • La ley de Las Vegas: 20 de febrero de 2026
  • Bridgerton Temporada 4, parte 2: 26 de febrero de 2026

