Netflix reveló la lista completa de sus estrenos para el 2026; causó sorpresa con estos títulos

Netflix, una de las plataformas de streaming más grandes y con mayor número de usuarios a nivel mundial sorprendió al los amantes del cine revelando la esperada lista de series, películas y juegos globales que se estrenarán a lo largo del año 2026.

Con una gran variedad de géneros, las producciones próximas a ocupar un espacio en el catálogo oficial de la aplicación presenta adaptaciones, nuevas historias y personajes que prometen enamorar a los espectadores que se conectan con el contenido a nivel mundial.

Algunas de las producciones más esperadas y comentadas en redes sociales son:

Enola Holmes 3

Lupin: temporada 4

Peaky Blinders: El Hombre Inmortal

En cuanto a series de amor y romance, Bridgerton y Emily in Paris ocupan los primeros lugares de las historias que mostrarán el desarrollo de sus universos y personajes.

Además, destacan thrillers y películas de acción como APEX de Charlize Theron y las transmisiones en vivo de la WWE.

Para los más. pequeños, Netflix ha seleccionado una importante cantidad de películas y series que, además de brindar entretenimiento, contribuyen a un correcto desarrollo y aprendizaje. Algunas de estas producciones son:

Plaza Sésamo

Narnia

One Piece 2

Avatar: La Leyenda de Aang

Estos son otros de los títulos que estrenará Netflix en el año 2026

Series:

Avatar:_ la leyenda de Aang - temporada 2

Beef - temporada 2 (Abril 16)

Bridgerton - temporada 4

Hombre en llamas - temporada 1

Dulces magnolias - temporada 5

Un lugar para soñar - temporada 7 (Marzo 12)

Películas:

Enola Holmes 3

El tour universitario de Joe (13 de febrero)

Little Brother

Criaturas luminosas (8 de mayo)

Intercambiados

Máquina de guerra (6 de marzo)

Contenido nuevo que ya está disponible

WWE Monday Night Raw - en vivo todos los lunes en Netflix, 2026

Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: 1 de enero de 2026

En fuga: 1 de enero de 2026

Horizontes Pokémon: Temporada 3: 6 de enero de 2026

Marcello Hernández: American Boy: 7 de enero de 2026

Sin cerrojos: un experimento carcelario: 7 de enero de 2026

Estrenos en Netflix de enero y febrero

Agatha Christie: Las siete esferas: 5 de enero de 2026

Él y ella: 8 de enero de 2026

La familia Upshaw, parte 7: 15 de enero de 2026

¿Cómo se traduce este amor?: 16 de enero de 2026

Star Search: 20 de enero de 2026, martes y miércoles a las 6 p. m.

WWE: Increíble Temporada: 20 de enero de 2026

Queer Eye T10: 21 de enero de 2026

Bailando sobre hielo: 22 de enero de 2026

Free Bert: 22 de enero de 2026