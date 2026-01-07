Netflix reveló la lista completa de sus estrenos para el 2026; causó sorpresa con estos títulos

Netflix, una de las plataformas de streaming más grandes y con mayor número de usuarios a nivel mundial sorprendió al los amantes del cine revelando la esperada lista de series, películas y juegos globales que se estrenarán a lo largo del año 2026.
Con una gran variedad de géneros, las producciones próximas a ocupar un espacio en el catálogo oficial de la aplicación presenta adaptaciones, nuevas historias y personajes que prometen enamorar a los espectadores que se conectan con el contenido a nivel mundial.
Algunas de las producciones más esperadas y comentadas en redes sociales son:
- Enola Holmes 3
- Lupin: temporada 4
- Peaky Blinders: El Hombre Inmortal
En cuanto a series de amor y romance, Bridgerton y Emily in Paris ocupan los primeros lugares de las historias que mostrarán el desarrollo de sus universos y personajes.
Además, destacan thrillers y películas de acción como APEX de Charlize Theron y las transmisiones en vivo de la WWE.
Para los más. pequeños, Netflix ha seleccionado una importante cantidad de películas y series que, además de brindar entretenimiento, contribuyen a un correcto desarrollo y aprendizaje. Algunas de estas producciones son:
- Plaza Sésamo
- Narnia
- One Piece 2
- Avatar: La Leyenda de Aang
Estos son otros de los títulos que estrenará Netflix en el año 2026
Series:
- Avatar:_ la leyenda de Aang - temporada 2
- Beef - temporada 2 (Abril 16)
- Bridgerton - temporada 4
- Hombre en llamas - temporada 1
- Dulces magnolias - temporada 5
- Un lugar para soñar - temporada 7 (Marzo 12)
Películas:
- Enola Holmes 3
- El tour universitario de Joe (13 de febrero)
- Little Brother
- Criaturas luminosas (8 de mayo)
- Intercambiados
- Máquina de guerra (6 de marzo)
Contenido nuevo que ya está disponible
- WWE Monday Night Raw - en vivo todos los lunes en Netflix, 2026
- Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul: 1 de enero de 2026
- En fuga: 1 de enero de 2026
- Horizontes Pokémon: Temporada 3: 6 de enero de 2026
- Marcello Hernández: American Boy: 7 de enero de 2026
- Sin cerrojos: un experimento carcelario: 7 de enero de 2026
Estrenos en Netflix de enero y febrero
- Agatha Christie: Las siete esferas: 5 de enero de 2026
- Él y ella: 8 de enero de 2026
- La familia Upshaw, parte 7: 15 de enero de 2026
- ¿Cómo se traduce este amor?: 16 de enero de 2026
- Star Search: 20 de enero de 2026, martes y miércoles a las 6 p. m.
- WWE: Increíble Temporada: 20 de enero de 2026
- Queer Eye T10: 21 de enero de 2026
- Bailando sobre hielo: 22 de enero de 2026
- Free Bert: 22 de enero de 2026
- Rascacielos en vivo: 23 de enero de 2026
- Mike Epps: Delusional: 27 de enero de 2026
- Bridgerton Temporada 4, parte 1: 29 de enero de 2026
- Brillantina y oro: Danza sobre hielo: 1 de febrero de 2026
- ¿Es pastel? San Valentín: 4 de febrero de 2026
- El abogado del Lincoln Temporada 4: 5 de febrero de 2026
- El amor es ciego Temporada 10: 11 de febrero de 2026
- El agente nocturno Temporada 3: 19 de febrero de 2026
- La ley de Las Vegas: 20 de febrero de 2026
- Bridgerton Temporada 4, parte 2: 26 de febrero de 2026