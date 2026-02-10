En nueve días regresa una de las series más esperadas en Netflix: la temporada uno ‘barrió’ con el número de visualizaciones

El agente nocturno, el thriller de espionaje y acción que se ha consolidado como uno de los mayores éxitos de Netflix, regresa con su tercera temporada.

La serie, creada por Shawn Ryan, conocido por El escudo y S.W.A.T., sigue las aventuras de Peter Sutherland, interpretado por Gabriel Basso, un agente del FBI relegado a una línea telefónica de emergencia en la Casa Blanca llamada The Night Agent, que responde a una llamada que lo sumerge en conspiraciones globales, traiciones gubernamentales y persecuciones mortales.

La primera temporada, estrenada el 23 de marzo de 2023, arrasó con más de 100 millones de visualizaciones en sus primeras semanas, liderando el top 10 global de Netflix y convirtiéndose en el mayor debut de un thriller de acción de la plataforma en ese momento, con récords en 71 países durante la segunda temporada.​

El elenco principal está encabezado por Gabriel Basso como el protagonista tenaz y astuto, acompañado por Luciane Buchanan en el rol de Rose Larkin, una experta en ciberseguridad que se alía con él en la primera entrega, junto a figuras como Louis Herthum, Sarah Desjardins, Eve Myles y Hong Chau en papeles clave de la trama política y de inteligencia.

El agente nocturno regresará con su tercera temporada en febrero 2026. Foto: COURTESY OF NETFLIX

La segunda temporada, lanzada en 2024, mantuvo el impulso con nuevos arcos en Corea del Sur, incorporando a Amanda Warren, Arienne Mandi y Phoenix Raei, y elevando las cifras de audiencia al punto de ser número uno en múltiples regiones durante semanas, gracias a su ritmo frenético, giros impredecibles y producción ejecutiva de Sony Pictures Television.

Su impacto comercial la posicionó en listas de Nielsen como una de las ficciones más vistas de Netflix en 2023 y 2024, con elogios de críticos por la química de Basso y la dirección de episodios a cargo de Guy Ferland, Adam Arkin y Paris Barclay.

El agente nocturno ha sido un éxito global. Foto: COURTESY OF NETFLIX

La primera temporada, con 10 episodios de unos 45 minutos cada uno, estableció el tono con una trama que parte de un asesinato en el metro de Washington y ramifica hacia atentados cibernéticos y filtraciones en el círculo presidencial, mientras la segunda amplió el escenario internacional con misiones en Asia.

Netflix renovó rápidamente para una tercera entrega, destacando su rentabilidad y retención de suscriptores, con teasers que prometen más adrenalina en Estambul, donde Peter persigue a un agente desertor del Tesoro estadounidense involucrado en lavado de dinero y asesinos a sueldo.​

La tercera temporada de El agente nocturno se estrenará el 19 de febrero de 2026 a las 3:00 a.m. hora del Pacífico, 5:00 a.m. en Colombia, con sus 10 episodios disponibles de una vez en Netflix para el catálogo local, confirmados por tráilers oficiales y calendarios de la plataforma en la región.

Gabriel Basso es el protagonista. Foto: COURTESY OF NETFLIX

Esta temporada estará dirigida por un equipo que incluye a Hiromi Kamata y Billy Gierhart, y con guiones de Munis Rashid y Seth Fisher. La nueva entrega contará con retornos como Louis Herthum y Stephen Moyer, más adiciones como Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton y Genesis Rodríguez, expandiendo la red de intrigas desde Turquía hacia amenazas terroristas y conspiraciones financieras.

Este regreso llega en un febrero cargado de estrenos para Netflix Colombia, donde la serie ya genera expectativa en redes con hashtags que escalan en tendencias locales.