Disney Plus es una de las plataformas de streaming favoritas por la audiencia, gracias a su amplio catálogo y contenido diverso que incluye producciones originales y de reconocidas compañías como Marvel.

Aunque el pasado 5 de noviembre, se estrenó en la plataforma estadounidense ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’, una película del Universo Marvel, ha sido otra producción la que ocupa el primer puesto como una de las más vistas en lo corrido de este mes.

Esta es la película número 1 en Disney+ en 63 países

Se trata de Viernes más loco, o también conocida como Otro viernes de locos, es la secuela Un viernes de locos que se lanzó en 2003 y aunque, su estreno en los cines no hizo tanto ruido, en lo que lleva de noviembre ha conquistado y se está posicionando como la número uno en 63 países por el momento.

“La historia empieza años después de la crisis de identidad de Tess y Anna. Anna ahora tiene una hija y pronto tendrá una hijastra. Mientras enfrentan los desafíos que surgen cuando dos familias se unen, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar”, dice la sinopsis oficial.

Después de dos décadas del lanzamiento de la primera cinta, la situación en esta nueva trama ha cambiado y en esta ocasión, el anuncio de la boda de Anna es el nuevo drama familiar, el cual no solo implica un nuevo comienzo, sino que habrá un giro inesperado que abrirá nuevas tensiones entre las adolescentes y las familias.

Estos nuevos conflictos surgen a partir de un nuevo hechizo luego de que Anna y Harper cambien de cuerpos. Sin embargo, no serán las únicas, pues Ily y Tess también se ven envueltas en la misma situación.

¿Qué películas hacen parte del top 10?

Según una página que recopila información y analiza los datos de las producciones de las diferentes plataformas de streaming, este son las películas que hacen parte del ranking del top 10 y están por debajo de Otro viernes de locos.