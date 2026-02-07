Netflix sigue renovando y fortaleciendo su catálogo temporada tras temporada, brindando a la audiencia global acceso a producciones destacadas, lanzamientos muy esperados y propuestas que logran sorprender. Muchas de estas series y películas captan rápidamente la atención de los espectadores, convirtiéndose en tendencia y manteniéndose durante semanas entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Semana a semana, el servicio de streaming incorpora novedades que incluyen historias originales, clásicos del pasado y nuevas entregas de proyectos ya conocidos. Esta renovación constante permite a los usuarios encontrar siempre opciones variadas, adaptándose a distintos gustos y manteniendo el interés del público.

Sin embargo, hay unos títulos en especial que han logrado brillar y cautivar a miles de personas en el mundo, ubicándolos como, posiblemente, los más vistos para disfrutar en familia. Netflix no se queda atrás con propuestas, tocando diversos temas que inundan la sociedad actual.

Para maratones con seres queridos, amigos y allegados, la plataforma tiene un listado de propuestas que se pueden acomodar a distintos gustos. Varias series son aptas para todas las edades, además de convertirse en foco de diálogo.

Stranger Things

Esta producción podría ser una de las más grandes de Netflix, teniendo en cuenta la popularidad que alcanzó en el mundo entero. Se convirtió en una idea apta para todas las edades, conquistando a una generación que buscaba algo fresco e innovador.

Se basa en misterios sobrenaturales en la época de los 80, precisamente en un pueblo de Hawkins, Indiana, donde un niño desaparece sin dejar rastro en 1983. Sus amigos y familiares lo buscan como sea, topándose con uno de los personajes más icónicos de la franquicia: Once (Eleven).

Con varias temporadas, es perfecta para una maratón en casa.

Hearstopper

Esta adaptación de las novelas gráficas de Alicen Oseman se centra en Charlie Spring, un joven gay que se muestra con completa libertad en un colegio masculino inglés, enfrentando situaciones desafortunadas con uno de sus compañeros. Sin embargo, es asignado a un puesto junto a Nick Nelson, quien le cambiará la vida.

Adolescencia

Considerada la mejor serie de 2025, esta miniserie de Philip Barantini habla de temas peligrosos y controversiales, exponiendo las consecuencias que hay detrás de las redes sociales en la vida de los menores de edad. Suspenso y muchas preguntas rondan la trama, dejando a la vista un caso inimaginable.

Cobra Kai

Karate Kid fue un símbolo emblemático de la televisión en los años 80, contando con un reparto inigualable. Tras varias décadas, regresó la propuesta con Cobra Kai, una serie que reúne los rostros originales y adapta las circunstancias a una era moderna. Villanos y héroes se ven cara a cara alrededor de un drama adolescente, enganchando a su público.

Gambito de dama

Esta producción, protagonizada por Anya Taylor-Joy, es única en su tipo y cuenta con elementos especiales que enganchan a los espectadores. Posee un gran relato y ambientación, mostrando cómo una joven lucha contra la adicción mientras se convierte en la mejor jugadora de ajedrez.