Estrenos que llegan a Netflix en la semana de Año Nuevo: estas producciones estarán disponibles del 26 al 31 de diciembre

El fin de año estará marcado por comedia, documentales y reality shows.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

27 de diciembre de 2025, 2:44 p. m.
Estrenos en Netflix del 26 al 31 de diciembre de 2025.
Estrenos en Netflix del 26 al 31 de diciembre de 2025. Foto: NurPhoto via Getty Images

En la recta final del año, Netflix se prepara para renovar su catálogo con una serie de lanzamientos programados entre el 26 y el 31 de diciembre.

Con esta nueva oleada de estrenos, la plataforma busca cerrar el año fortaleciendo su oferta y manteniendo la atención de millones de usuarios alrededor del mundo.

El servicio de streaming, que se ha convertido en uno de los referentes del entretenimiento digital a nivel internacional, vuelve a poner el foco en la diversidad.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre. Foto: Getty Images - Logo Netflix

La programación contempla producciones de distintos países y propuestas que abarcan diversos géneros, con el objetivo de llegar a públicos muy variados.

Dentro de las novedades se incluyen documentales, especiales de comedia y otros contenidos diseñados para diferentes gustos y edades.

Esta combinación responde a una estrategia clara: ampliar el alcance del catálogo y ofrecer alternativas que acompañen a los usuarios durante los últimos días del año.

Estrenos en Netflix entre el 26 y el 31 de diciembre de 2025

  • Cashman (26 de diciembre)

Un hombre común hereda una fuerza increíble y descubre que entes malignos pretenden arrebatársela. Para colmo, cada vez que usa su superpoder queda menos dinero en su billetera.

YouTube video jBZnqdwkLcA thumbnail
  • Cover-up: un periodista en las trincheras (26 de diciembre)

Ha dedicado su vida a exponer verdades que los poderosos quieren ocultar. Desde la matanza de My Lai hasta los abusos de Abu Ghraib, conoce la labor periodística de Seymour Hersh.

YouTube video 9CxEnECKs9U thumbnail
  • Solo para miembros: Palm Bech (29 de diciembre)

Clubes privados, trajes de lujo y galas de caridad son todo en este dramático reality donde abundan los bellos paisajes y los dramas intensos.

YouTube video XgtQvWCqaNE thumbnail
  • La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt (30 de diciembre)

Este es el caso de la terapeuta Jodi Hildebrandt y la madre influencer Ruby Franke, cuyo arresto por maltrato infantil dejó al descubierto un retorcido caso de manipulación.

YouTube video eMjsVQIepZw thumbnail
  • Ricky Gervais: mortality (30 de diciembre)

Ricky Gervais aborda la vida, la muerte y el estado actual del mundo en este especial lleno de honestidad en el que no se guarda nada, ni siquiera su propia mortalidad.

YouTube video oboycGuXtuI thumbnail
  • CMXXIV (31 de diciembre)

El peso pesado de la comedia turca Cem Yilmaz sube al escenario en este especial dinámico que cubre desde la cultura de la cancelación, hasta tatuajes de los que arrepentirse.

Con estas opciones, Netfllix, el gigante del streaming, culmina un año bastante interesante lleno de estrenos de series y películas aclamadas por el público, documentales, shows de comedias, eventos deportivos, entre otros.

