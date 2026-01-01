Cultura

Las redes estallan tras el capítulo final de ‘Stranger Things’: así reaccionaron los fanáticos

El episodio que dio cierre a una de las historias más queridas de Netflix se estrenó el 31 de diciembre y generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

Redacción Cultura
2 de enero de 2026, 1:50 a. m.
Stranger Things es una de las series de Netflix más apetecidas por los usuarios.
La llegada de la quinta temporada de Stranger Things generó todo tipo de comentarios en redes sociales y plataformas digitales, al tratarse de una de las producciones más vistas y queridas de los últimos años gracias a su sólida narrativa y a la conexión que ha logrado con el público.

Esta temporada, compuesta por ocho episodios, se estrenó en tres partes: el primer volumen llegó el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre de 2025. Esta estrategia permitió que millones de espectadores siguieran de cerca el desenlace de la historia.

STRANGER THINGS: SEASON 5. (L to R) Noah Schnapp as Will Byers, Finn Wolfhard as Mike Wheeler, and Winona Ryder as Joyce Byers in Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX © 2025
Desde su estreno en 2016, la serie logró consolidarse como una de las producciones más influyentes del momento. Creada por los hermanos Duffer para Netflix, Stranger Things revitalizó la ciencia ficción y el terror juvenil, combinando elementos sobrenaturales con referencias a la cultura popular de los años ochenta.

El estreno del capítulo final no pasó desapercibido en redes sociales, donde miles de usuarios acudieron para compartir sus reacciones. En X, por ejemplo, abundaron los mensajes de emoción, acompañados de memes y clips de la serie. Muchas de estas reacciones estuvieron marcadas por la nostalgia, al ver la evolución de los personajes desde su infancia hasta la adultez.

Aunque hubo algunas críticas, estas fueron mínimas en comparación con la avalancha de comentarios positivos. La mayoría de los seguidores elogió el cierre de la historia y el desempeño de sus personajes favoritos, celebrando así el final de una serie que dejó una huella en la cultura popular.

