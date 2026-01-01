Las redes estallan tras el capítulo final de ‘Stranger Things’: así reaccionaron los fanáticos

La llegada de la quinta temporada de Stranger Things generó todo tipo de comentarios en redes sociales y plataformas digitales, al tratarse de una de las producciones más vistas y queridas de los últimos años gracias a su sólida narrativa y a la conexión que ha logrado con el público.

Esta temporada, compuesta por ocho episodios, se estrenó en tres partes: el primer volumen llegó el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y el episodio final el 31 de diciembre de 2025. Esta estrategia permitió que millones de espectadores siguieran de cerca el desenlace de la historia.

Stranger Things fue lanzada en el 2016. Foto: COURTESY OF NETFLIX © 2025

Desde su estreno en 2016, la serie logró consolidarse como una de las producciones más influyentes del momento. Creada por los hermanos Duffer para Netflix, Stranger Things revitalizó la ciencia ficción y el terror juvenil, combinando elementos sobrenaturales con referencias a la cultura popular de los años ochenta.

Google se suma al estreno del episodio final de ‘Stranger Things 5′ con un efecto oculto en su buscador: así puede activarlo

Ambientada en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, durante esa década, la trama comienza con la misteriosa desaparición de Will Byers, un niño que parece haberse esfumado sin dejar rastro. Este suceso captó desde el primer momento la atención del público y dio inicio a una historia que se fue desarrollando y expandiendo a lo largo de cinco temporadas.

El estreno del capítulo final no pasó desapercibido en redes sociales, donde miles de usuarios acudieron para compartir sus reacciones. En X, por ejemplo, abundaron los mensajes de emoción, acompañados de memes y clips de la serie. Muchas de estas reacciones estuvieron marcadas por la nostalgia, al ver la evolución de los personajes desde su infancia hasta la adultez.

Aunque hubo algunas críticas, estas fueron mínimas en comparación con la avalancha de comentarios positivos. La mayoría de los seguidores elogió el cierre de la historia y el desempeño de sus personajes favoritos, celebrando así el final de una serie que dejó una huella en la cultura popular.