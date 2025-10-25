Este fin de semana quedarse en casa puede ser el mejor plan. Con estrenos que van desde el inquietante El Monstruo de Florencia hasta la energética Las guerreras del K-Pop, la plataforma de streaming propone una maratón imperdible para quienes buscan suspenso, sisas o simplemente un poco de emoción, sin moverse de su casa.

¿Qué es lo más recomendado en Netflix para este fin de semana?

El clima lluvioso y frío de octubre hace que el plan de quedarse en casa sea la mejor opción para este fin de semana, disfrutando de una buena maratón de películas por la plataforma streaming.

Netflix ha preparado una mezcla de suspenso, emociones fuertes y comedias ligeras, para que acompañen este fin de semana a los amantes de las películas y series.

Series imperdibles:

El monstruo de Florencia: encabeza el listado con una carga de misterio y de true crime. La serie desata una investigación policial sobre asesinatos que evocan crímenes sin resolver del pasado, combinando la tensión de la trama con los secretos amorosos enterrados.

Nadie nos vio partir: narra el drama de una madre desesperada por recuperar a sus hijos, desatando un conflicto entre familias poderosas en la comunidad judía mexicana. Es un ácido relato de venganza y de poder.

Con reclutas: es un drama que se desarrolla en el ejército de los Estados Unidos durante los años 90. Aquí la masculinidad, la identidad y los lazos que nacen bajo presión, son los protagonistas, en un entorno hostil que no acepta debilidades.

Animal: es una comedia ligera en donde un veterinario rural termina manejando una tienda de mascotas junto a su sobrina. Aquí las contradicciones familiares y las relaciones cotidianas se mezclan alrededor de un gran sentimiento de ternura.

Películas recomendadas para un fin de semana variado

Para quienes prefieren las historias que se cierran en pocas horas, Netflix ofrece una excelente selección:

27 noches: es una mezcla entre drama y comedia. Su argumento se basa en una mujer anciana que es internada en un centro psiquiátrico bajo sospechas de demencia, mientras sus hijas debaten entre cuidarla o controlarla. Es una mirada sobre autonomía, memoria y familia.

La vecina perfecta: es un documental que se basa en un caso vecinal que termina en tragedia. Explora la justicia y el miedo, en medio de un desacuerdo cotidiano que puede escalar al horror.

Caramelo: propone un drama íntimo con toques de esperanza. Un chef recibe un diagnóstico que cambia su vida y encuentra la mejor compañía en su amigo peludo de 4 patas.

Ni una palabra: es un clásico de suspenso en donde un psiquiatra debe enfrentarse a un grupo de secuestradores para extraer un código vital de un perturbado, y así poder salvar a su hija.

Las guerreras K-Pop: aporta fantasía, acción y música. Narra la historia de 3 ídolos que luchan contra fuerzas oscuras para proteger a sus fans. Es una mezcla de lo fantástico con el género musical.