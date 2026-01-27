Televisión

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

La serie estrenada el 11 de enero de 2026 ya cautiva a miles de espectadores por su narrativa incómoda y adictiva sobre el mundo financiero.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
27 de enero de 2026, 11:04 p. m.
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max Foto: HBO MAX

Industry, la serie británica, que acaba de estrenar su cuarta temporada en HBO Max, se ha reinventado con una audacia que la posiciona como una de las mejores del momento, combinando ambición desmedida, giros imprevisibles y una mirada afilada al capitalismo contemporáneo.

La producción cuenta con un reparto que brilla por su intensidad. Marisa Abela lidera como Yasmin Kara-Hanani, la heredera ambiciosa que navega traiciones; Myha’la Herrold interpreta a Harper Stern, la estadounidense implacable obsesionada con el poder; Ken Leung da vida a Eric Tao, el mentor manipulador; y Harry Lawtey fue Robert Spearing hasta su salida en esta temporada, liberando espacio para nuevos conflictos.

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

Otros nombres destacados incluyen a Sagar Radia como Dev Sharma y la incorporación de personajes frescos como Whitney, una emprendedora de startups que encarna el caos de la innovación rápida. La ausencia de Robert, similar a la de Gus Sackey en temporadas previas, interpretado por David Jonsson, simplifica la narrativa sin sacrificar profundidad, permitiendo que el foco recaiga en jerarquías emergentes y venganzas personales.​

Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max Foto: HBO MAX

La cuarta temporada de Industry desembarcó en HBO Max el 11 de enero de 2026 y está compuesta por ocho episodios. Como las anteriores, esta entrega mantiene el ritmo frenético de 45 a 60 minutos por capítulo, ideal para maratones intensos.

Televisión

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

Arcadia

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

Televisión

HBO Max anuncia series y películas imperdibles en la plataforma en Colombia en la semana del 26 al 30 de enero

Televisión

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026

Arcadia

“Figura emblemática”: con palabras de homenaje, el FICCI destaca la huella humana y artística de Salvo Basile

Arcadia

Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Arcadia

‘El Caballero de los Siete Reinos’: esta mirada épica al hombre común de Westeros brilla en HBO Max

Televisión

Tráiler oficial de ‘Euphoria 3’, serie de HBO; se conoció fecha de estreno y el primer vistazo a Rosalía

Arcadia

¿Qué películas y series ver en el puente de Reyes? Lo mejor de Netflix, HBO y Disney+ para maratonear este fin de semana

El estreno coincide con un momento perfecto: el público, ávido de dramas laborales pospandemia, encuentra en Industry un espejo incómodo de la energía londinense. HBO renovó la serie previamente en 2024 tras una tercera temporada “más grande y mejor”, con cameos como Kit Harington que elevaron su perfil.​

Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max Foto: HBO MAX

La serie sigue a un grupo de jóvenes graduados compitiendo por ascender en Pierpoint & Co., un banco de inversión ficticio inspirado en Goldman Sachs. Lo que comenzó como un retrato de novatos aprendiendo las reglas del juego, sexo, drogas, tratos millonarios, evoluciona en la cuarta temporada a un tablero donde ellos mismos escriben las normas.​

YouTube video ceEomDcMD2U thumbnail

Ahora, sin Robert, Yasmin y Harper lidian con startups volátiles, fusiones fallidas y el impacto geopolítico real: políticas trumpistas que sacuden mercados y un Brexit que complica alianzas europeas. Harper, expulsada previamente, regresa como loba solitaria; Eric enfrenta dilemas éticos en la cima; y Whitney introduce tensión con su ascenso meteórico, no como villana plana, sino como producto lógico de un sistema depredador. La trama explora poder, ausencia y nuevas jerarquías, con escenas en mansiones barrocas que destilan decadencia.

Nominaciones a los 98 Premios Óscar: así quedaron las categorías en 2026, cuando ‘Sinners’ hizo historia
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max
Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max Foto: HBO MAX

Un guiño magistral llega con referencias a Stanley Kubrick, el maestro del cine que revolucionó Hollywood con películas como Spartacus , donde dirigió a Kirk Douglas en una superproducción de 12 millones de dólares.

En Industry, la locura en la mansión de Henry evoca A Clockwork Orange, con su estética violenta y musical: nodos a la banda sonora de Wendy Carlos y temas de control social resuenan en las orgías financieras y ultraviolencia corporativa.

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

Criticada al inicio por su exceso de personajes, Industry se reinventa simplificando sin diluir su esencia pesimista. Es incómoda, adictiva y, en HBO Max, un must watch para entender por qué el dinero corrompe, pero fascina.

Más de Televisión

Industry, una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Una de las mejores series del momento se acaba de reinventar en HBO Max

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

"Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026 "

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.

HBO Max anuncia series y películas imperdibles en la plataforma en Colombia en la semana del 26 al 30 de enero

Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026

Salvo Basile (1940-2026). Foto: cortesía FICCI / A.P.I.

“Figura emblemática”: con palabras de homenaje, el FICCI destaca la huella humana y artística de Salvo Basile

‘El botín’ en Netflix

Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más

En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Netflix que se ve en un teléfono móvil y en una pantalla de PC.

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Premios Oscar 2025: la gran gala se llevará a cabo en la noche de este domingo 2 de marzo

Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

Noticias Destacadas