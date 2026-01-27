¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

En un Universo Cinematográfico de Marvel, MCU, saturado de batallas épicas y multiversos complejos, este año llega Wonder Man, una serie que rompe moldes al adentrarse en los secretos de Hollywood con un toque de comedia irreverente y drama humano.

Producida exclusivamente para Disney+, esta producción protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley promete ser una bocanada de aire fresco.

Ambientada en la meca del cine, sigue los pasos de Simon Williams, un aspirante a actor que sueña con la fama mientras lidia con secretos que podrían arruinarlo todo. Desde su anuncio, ha generado expectativa por su enfoque que satiriza la industria del entretenimiento y el propio género superheroico.

El elenco principal brilla con talentos consolidados como Yahya Abdul-Mateen II, conocido por sus roles en Watchmen y Aquaman, que encarna a Simon Williams, un tipo carismático pero inseguro que representa a miles de soñadores en Los Ángeles. Ben Kingsley regresa como Trevor Slattery, el actor impostor que fingió ser El Mandarín en Iron Man 3, un personaje que ya había evolucionado en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Foto: MARVEL TELEVISION

Completando el elenco está Zlatko Burić, quien interpreta a Von Kovak, el director excéntrico detrás de una nueva película de superhéroes. Otros nombres en el reparto incluyen a Allison Tolman y Taylour Paige, que aportan profundidad a este mundo de luces y sombras.

La trama se centra en el choque generacional entre Simon y Trevor, dos actores en extremos opuestos de sus carreras. Simon, un joven ambicioso, tropieza con la oportunidad de su vida: el protagónico en la remake de Wonder Man, dirigida por el legendario Von Kovak. Pero hay un giro: Simon posee superpoderes que debe ocultar a toda costa, ya que interfieren con su meta de ser un actor “puro”.

Trevor, por su parte, sale de prisión sobrio y determinado a redimirse, atormentado por su pasado como falso terrorista.

Su encuentro fortuito evoluciona en una amistad improbable, llena de mentoría mutua, risas y explosiones emocionales.

Los creadores, Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, han enfatizado que esta no es una serie de acción convencional, sino una celebración de Los Ángeles como ciudad de obsesionados por la grandeza.

La hora clave para Latinoamérica

Tras cuatro episodios ya disponibles en otras regiones, los fans latinoamericanos esperan ansiosos. La serie se estrenó hoy, martes 27 de enero de 2026, a las 3:00 p.m., exclusivamente en Disney+, permitiendo disfrutarla de inmediato en países como Colombia, México y Argentina.

Con nueve episodios planeados, Wonder Man redefine el MCU al priorizar personajes sobre CGI masivo.