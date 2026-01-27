Televisión

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

Protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley, la serie contará con nueve episodios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 9:56 p. m.
Ambientada en la meca del cine, Wonder Man sigue los pasos de Simon Williams, un aspirante a actor que sueña con la fama.
Ambientada en la meca del cine, Wonder Man sigue los pasos de Simon Williams, un aspirante a actor que sueña con la fama. Foto: MARVEL TELEVISION

En un Universo Cinematográfico de Marvel, MCU, saturado de batallas épicas y multiversos complejos, este año llega Wonder Man, una serie que rompe moldes al adentrarse en los secretos de Hollywood con un toque de comedia irreverente y drama humano.

Producida exclusivamente para Disney+, esta producción protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley promete ser una bocanada de aire fresco.

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026
YouTube video jUZ71AeV1KU thumbnail

Ambientada en la meca del cine, sigue los pasos de Simon Williams, un aspirante a actor que sueña con la fama mientras lidia con secretos que podrían arruinarlo todo. Desde su anuncio, ha generado expectativa por su enfoque que satiriza la industria del entretenimiento y el propio género superheroico.

El elenco principal brilla con talentos consolidados como Yahya Abdul-Mateen II, conocido por sus roles en Watchmen y Aquaman, que encarna a Simon Williams, un tipo carismático pero inseguro que representa a miles de soñadores en Los Ángeles. Ben Kingsley regresa como Trevor Slattery, el actor impostor que fingió ser El Mandarín en Iron Man 3, un personaje que ya había evolucionado en Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos.

Arcadia

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

Televisión

HBO Max anuncia series y películas imperdibles en la plataforma en Colombia en la semana del 26 al 30 de enero

Televisión

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026

Arcadia

“Figura emblemática”: con palabras de homenaje, el FICCI destaca la huella humana y artística de Salvo Basile

Arcadia

Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más

Televisión

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Televisión

Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

Arcadia

¿Qué películas y series ver en el puente de Reyes? Lo mejor de Netflix, HBO y Disney+ para maratonear este fin de semana

Tecnología

CES 2026: el nuevo formato tipo TikTok que llegará a una plataforma de ‘streaming’

Gente

¿Cuándo se estrena Percy Jackson temporada 2 en Disney Plus?

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026
Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.
Producida exclusivamente para Disney+, Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley, promete ser una bocanada de aire fresco. Foto: MARVEL TELEVISION

Completando el elenco está Zlatko Burić, quien interpreta a Von Kovak, el director excéntrico detrás de una nueva película de superhéroes. Otros nombres en el reparto incluyen a Allison Tolman y Taylour Paige, que aportan profundidad a este mundo de luces y sombras.

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.
Producida exclusivamente para Disney+, Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley, promete ser una bocanada de aire fresco. Foto: MARVEL TELEVISION

La trama se centra en el choque generacional entre Simon y Trevor, dos actores en extremos opuestos de sus carreras. Simon, un joven ambicioso, tropieza con la oportunidad de su vida: el protagónico en la remake de Wonder Man, dirigida por el legendario Von Kovak. Pero hay un giro: Simon posee superpoderes que debe ocultar a toda costa, ya que interfieren con su meta de ser un actor “puro”.

Nominaciones a los 98 Premios Óscar: así quedaron las categorías en 2026, cuando ‘Sinners’ hizo historia

Trevor, por su parte, sale de prisión sobrio y determinado a redimirse, atormentado por su pasado como falso terrorista.

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.
Producida exclusivamente para Disney+, Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley, promete ser una bocanada de aire fresco. Foto: MARVEL TELEVISION

Su encuentro fortuito evoluciona en una amistad improbable, llena de mentoría mutua, risas y explosiones emocionales.

Los creadores, Destin Daniel Cretton y Andrew Guest, han enfatizado que esta no es una serie de acción convencional, sino una celebración de Los Ángeles como ciudad de obsesionados por la grandeza.

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.
Producida exclusivamente para Disney+, Wonder Man, protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y el veterano Ben Kingsley, promete ser una bocanada de aire fresco. Foto: MARVEL TELEVISION

La hora clave para Latinoamérica

Tras cuatro episodios ya disponibles en otras regiones, los fans latinoamericanos esperan ansiosos. La serie se estrenó hoy, martes 27 de enero de 2026, a las 3:00 p.m., exclusivamente en Disney+, permitiendo disfrutarla de inmediato en países como Colombia, México y Argentina.

Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

Con nueve episodios planeados, Wonder Man redefine el MCU al priorizar personajes sobre CGI masivo.

Más de Televisión

Simon Williams/Wonder Man (Yahya Adbul-Mateen II) in Marvel Television's WONDER MAN, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Television. © 2025 MARVEL.

¿A qué hora se estrena ‘Wonder Man’, la nueva serie de Marvel?

"Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026 "

Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026

HBO Max anuncia una nueva subida de precio en las suscripciones en España.

HBO Max anuncia series y películas imperdibles en la plataforma en Colombia en la semana del 26 al 30 de enero

Estrenos que llegan a Netflix este miércoles 7 de enero de 2026.

Adiós enero, hola febrero: estos son los estrenos que prepara Netflix para el segundo mes del 2026

Salvo Basile (1940-2026). Foto: cortesía FICCI / A.P.I.

“Figura emblemática”: con palabras de homenaje, el FICCI destaca la huella humana y artística de Salvo Basile

‘El botín’ en Netflix

Este es el primer gran éxito de Netflix en 2026 que arrasa en 89 países: reparto, sinopsis y más

En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Netflix que se ve en un teléfono móvil y en una pantalla de PC.

Estrenos que llegan a Netflix del 26 al 30 de enero de 2026. Bridgerton, la más esperada

Premios Oscar 2025: la gran gala se llevará a cabo en la noche de este domingo 2 de marzo

Premios Óscar 2026: estos son los nominados a las principales categorías de la gala

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Récord rotundo; estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.

Qué ver en Netflix este miércoles, 21 de enero; estos son los estrenos más esperados

Noticias Destacadas