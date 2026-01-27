"Estrenos y novedades de Apple TV+ en febrero de 2026 "

Febrero de 2026 llegará cargado de emociones en Apple TV+, con una mezcla irresistible de comedias románticas fantásticas, thrillers familiares y batallas titánicas que prometen enganchar a suscriptores en Latinoamérica y el mundo.
Eternidad
El viernes 13 de febrero se estrenará Eternidad, la película original de Apple en alianza con A24, dirigida por David Freyne. Esta comedia romántica pone a Elizabeth Olsen en la piel de Joan, una alma que debe elegir en una semana su eternidad: ¿con su esposo de toda la vida, interpretado por el actor Miles Teller, o su primer amor fallecido joven, interpretado por el actor Callum Turner?
El elenco incluye a John Early, Olga Merediz y Da’Vine Joy Randolph, con producción de los hermanos White de Star Thrower Entertainment. Freyne coescribió el guion con Pat Cunnane, entregando un drama lleno de humor y corazón que genera revuelo por su frescura.
Lo último que me dijo
El 20 de febrero vuelve Lo último que me dijo, la serie protagonizada y producida por Jennifer Garner. Basada en la secuela de la novela best seller de Laura Dave, esta segunda temporada reúne a Garner como Hannah, Angourie Rice como Bailey, David Morse y Nikolaj Coster Waldau como Owen, quien reaparece tras cinco años prófugo.
Nuevas caras como Judy Greer y Rita Wilson suman tensión a la carrera contrarreloj por salvar a la familia del pasado. Producida por 20th Television y Hello Sunshine de Witherspoon, cuenta con guion de Dave y Josh Singer, ganador de un Óscar por Spotlight, más Aaron Zelman. A través de ocho episodios semanales se explorarán secretos y lealtades al límite.
Monarch: Legado de monstruos
Cerrando el mes, el 27 de febrero llegará la segunda temporada de Monarch: Legado de monstruos, del universo MonsterVerse de Legendary.
Kurt Russell y Wyatt Russell liderarán junto a Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett y Anders Holm.
La trama retoma el destino de Monarch en la Isla Calavera de Kong, donde un titán mítico emerge del mar y secretos familiares borran líneas entre héroes y villanos. Lawrence Trilling dirigirá cuatro episodios y productores como Joby Harold aseguran acción épica.