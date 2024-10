“4 a 0 mínimo”: Hincha boliviano se hace viral tras menospreciar en vivo a la Selección Colombia

La tricolor lleva tres visitas consecutivas sin caer en suelo boliviano, sin embargo, esta vez el partido no será en el tradicional Hernando Siles de La Paz, sino en la ciudad de El Alto, donde se espera casa llena tras largas filas para adquirir las boletas que salieron a la venta esta misma semana.

Suárez explicó que la tricolor tiene un plan diseñado para adaptarse a la altura, pero el hincha boliviano insistió en que ningún esfuerzo será suficiente. “ No, pero no se van a adaptar muy rápido. Yo creo que un 4-0 mínimo”, vaticinó en vivo.

Pero el aficionado boliviano, insistió en su afán de menospreciar a la Tricolor: “Yo creo que más allá de la influencia Premier League y demás… yo creo que si un jugador de Colombia viene a adaptarse a la liga de Bolivia, no se adapta. Nosotros jugamos aquí en el llano, jugamos a la altura, así que yo creo que por más de Premier League, Bundesliga… un jugador colombiano aquí no se adapta. Aquí el fútbol es muy distinto ”, sentenció.

La incómoda entrevista desde el hotel donde concentra la Selección Colombia en Cochabamba terminó con el aficionado local diciendo que no le motiva una foto con ningún jugador de la Tricolor. “Ninguno, no. Conozco jugadores de Colombia, pero ninguno me llamaba la atención” finalizó.