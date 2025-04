Aunque falte poco más de un mes para el partido Colombia vs. Perú, este martes 29 de abril de 2025 surgió una preocupación en la hinchada. La prensa brasileña cuenta que Rafael Santos Borré , delantero del Inter de Porto Alegre y habitual convocado por el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, fue diagnosticado con una lesión muscular.

Las alarmas se toman la oficina de Néstor Lorenzo, pues aunque el club no revela la fecha completa que Rafael estará fuera de las canchas, Globo Esporte pronostica de tres a cuatro semanas.

“Al delantero le diagnosticaron una lesión de grado dos en el músculo posterior del muslo izquierdo y será baja para los próximos partidos del equipo (...) El club no revela el tiempo de recuperación, pero los jugadores con el mismo tipo de lesión suelen tardar entre tres y cuatro semanas en regresar”, cuenta Globo Esporte.

Sobre la lesión de Rafa, su técnico en Inter, Roger Machado, dijo: “Borré intentó alcanzar esa pelota. Tal vez si no hubiera dejado la pierna de apoyo en el suelo, habría volado sobre la pelota, no habría tenido sentido. Sabemos que tendrá una buena recuperación. Espero que no haya sido nada, solo un susto, porque nuestra manta está un poco corta”, en declaraciones recogidas por el mismo medio referenciado.