Al borde de las lágrimas: La fuerte imagen del ‘Bolillo’ Gómez tras la debacle de Junior con América

El año 2023 ha sido uno de los peores para el Junior de Barranquilla. El comienzo para el cuadro tiburón se ha tornado realmente difícil en materia de resultados, sumando solo una victoria en un total de nueve juegos disputados.

Bajo este panorama, la directiva del equipo tuvo que prescindir de Arturo Reyes para cambiar su situación. Y desde los altos mandos decidieron apostar por la experiencia de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez. Sin embargo, con su llegada tampoco ha cambiado la actualidad del equipo, pues en dos partidos dirigidos solo ha logrado un punto.

'Bolillo' Gómez debutó con empate ante Santa Fe en su nuevo reto con Junior. - Foto: Dimayor

Ahora bien, Gómez no tiene mucha responsabilidad en un equipo que ha mostrado graves falencias en defensa durante los encuentros. Una muestra clara de ello se dio en el último duelo ante América de Cali, este jueves, donde cayeron por 2-0.

En el segundo gol anotado por el cuadro escarlata, la defensa del tiburón cometió errores que fueron considerados de un “equipo amateur”. Los responsables de ello fueron Andrey Estupiñán, quien en primera instancia retrasó el balón para que luego Iván Scarpetta no logrará rechazar, dejándole el esférico servido al delantero Facundo Suárez, que anotó sin ningún obstáculo.

La fuerte imagen del ‘Bolillo’

Ante esto, las cámaras enfocaron al entrenador del Junior, quien se vio impotente con el panorama del equipo. La fuerte imagen quedó con lágrimas en sus ojos, dando una muestra clara de la ‘vaca loca’ en la que se metió con la crisis deportiva del club.

El gesto de Gómez conmovió a los hinchas del Junior que tampoco entienden como el equipo pasó de pelear las primeras posiciones a pelear los últimos puestos de la Liga Betplay.

Hernán Darío Gómez entre lágrimas tras la derrota de Junior. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Sus palabras

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, que con tanta ilusión tomó las riendas del Junior dos semanas atrás, hoy no parece tan a gusto con el equipo. Tras la derrota por dos tantos a cero ante el América de Cali, el timonel del conjunto tiburón no se mostró esperanzado con sus dirigidos y, por el contrario, dejó al descubierto todas sus falencias.

Aunque Junior realizó un buen primer tiempo, en la segunda parte lució impreciso, con pocas ideas al ataque y desatenciones defensivas que le costaron el segundo gol. Fue tanta la superioridad del América de Cali en el Estadio Pascual Guerrero que el Bolillo no dudó en reconocerlo.

“Junior tuvo un primer tiempo que, se puede decir, hizo cosas importantes de lo que se ha empezado a informar. Ya después el Junior mentalmente no tiene la fuerza, físicamente no tiene la preparación para sostener 90 minutos en este momento. Ya Junior había dado todo lo que tenía por dar. Nos pasó con Santa Fe. He visto los partidos de Junior y le cuesta”, fueron las desalentadoras impresiones del Bolillo Gómez sobre su equipo.

América vs Junior - Foto: DIMAYOR

El entrenador antioqueño además afirmó que el resultado de la noche del jueves era apenas de esperarse. Para sustentarlo comparó no solo el orden táctico, sino la preparación física entre ambos equipos. De nuevo, señaló que al Junior le cuesta mucho.

“A veces quisiera hablar solamente del América, de lo que es América y usted ya la coge. Es un equipo que tiene mucho orden, con dinámica, que compite, recupera fácil, se mueve y entonces tiene el balón fácil. Es muy normal ese resultado de hoy, nosotros somos un equipo con muchas dificultades. Nos vemos lentos, no tenemos fuerzas para el segundo tiempo, nos alcanza 40 minutos la condición física. El equipo tiene muchos problemas de condición física y de trabajo en todo sentido”, manifestó el DT.