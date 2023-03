Juan Fernando Quintero quiso callar las especulaciones publicando su diagnóstico médico, pero cometió grave error

En las últimas horas de este jueves, una gran polémica se formó en cuanto al presente del volante Juan Fernando Quintero. El futbolista que milita en Junior despertó la controversia luego de conocerse que no podrá estar en el partido de Colombia ante Corea del Sur este viernes 24 de marzo.

En rueda de prensa, el técnico de la Tricolor, Néstor Lorenzo, confirmó las molestias del volante antioqueño y dejó en el aire su presencia sobre el campo de juego. “JuanFer recibió un golpe en la pantorrilla que le originaba mucho dolor. Los cuerpos médicos de la Selección y del Junior hablaron (antes del viaje), se le hizo un estudio y salió que no había lesión, por eso está acá”, indicó el estratega argentino.

Para constatar lo que realmente perjudicó a JuanFer en las primeras prácticas con la Selección Colombia en Asia, SEMANA habló con el médico del cuadro ‘tiburón’ Luis Javier Fernández, quien reveló el verdadero parte médico: “Es un golpe que recibió en la tibia”.

Juan Fernando Quintero en los entrenamientos de la Selección Colombia. - Foto: @FCFSeleccionCol

Bajo este panorama, y con las críticas en su contra, el propio jugador salió a dar claridad en sus redes sociales con respecto a su salud. El 10 del Junior decidió publicar en sus redes sociales el diagnóstico médico donde muestra su verdadero problema.

En la imagen publicada se observa que se descartan “lesiones óseas traumáticas recientes”, con respecto a lo que tiene en su pierna. “Al que le pueda interesar ¡VAMOS COLOMBIA!”, publicó el jugador que, en el afán de esto, cometió un grave error al dejar descubierto su número de documento de identidad.

Ante esto, muchos internautas le hicieron caer en cuenta de su falencia, para que borrara la imagen y la republicara, esta vez con el número tapado.

Diagnóstico de Juan Fernando Quintero. - Foto: @juanferquinte10

‘Pibe’ Valderrama lo crítica

El ‘Pibe’ lanzó una dura crítica al volante del equipo tiburón. “Esté el equipo como esté, primero es la Selección. Eso es así. Pero si estoy bien. Este pelao es bobo porque estamos arrancando un nuevo proceso y entonces, ¿voy a ir lesionado para no jugar? Eso no lo entiendo. Si quiere ser bobo lo es”, sentenció.

Hace pocos días, se expresó en ESPN sobre la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo para los juegos contra Japón y Corea del Sur.

“La renovación de la selección de Colombia va bien, porque cuando hay jugadores de experiencia, de calidad y que están jugando todavía, entonces vienen los otros muchachos. Esta renovación tiene que suceder ahora y es la única manera de conseguir algo. Yo voy a apoyar hasta el final”, indicó en el canal internacional.

Quintero recibió el permisio de Junior para viajar hasta Corea del Sur. - Foto: FCF

Valderrama, además, opinó sobre Radaeml Falcao García que a sus 37 años apenas ha jugado 494 minutos en la Liga Santander.

“A Falcao hay que dejarlo, que él se vaya solo. No lo vayan a tocar, los ídolos no se tocan. Hasta que él quiera, y nosotros en Colombia tenemos pocos ídolos, ese es uno de los grandes. El día que él no quiera estar en la selección, él va a alzar la mano. Él aporta no solo en el vestuario, también hace goles. A Falcao, James y Cuadrado no los toquen”, comentó el Pibe.

Con Néstor Lorenzo, Colombia ha vencido a Guatemala 4 a 1, a México 3 a 2, a Paraguay 2 a 0 y a Estados Unidos le empató sin goles.

Carlos Valderrama lanzó su opinión sobre el técnico argentino que estuvo en la era de José Néstor Pékerman.

“Lo de Néstor Lorenzo ahí está. Él ya conoce el país y jugadores porque estuvo en el proceso del profesor Pékerman. Entonces, vamos poco a poco. Tenemos que apoyar para volver al Mundial. Arrancó bien porque va invicto. Las críticas van a venir. Empezó un proyecto nuevo, no ha perdido y ya lo están criticando. No lo he notado asustado, va palante”, puntualizó sobre el timonel argentino.