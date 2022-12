Alarmantes novedades sobre Luis Díaz: aseguran que logrará forma hasta 2023/2024

El fútbol por estos días no parece ser nada justo con Luis Díaz, luego de conocerse a inicios de la presente semana que su lesión de rodilla que lo ausentó ya varios meses de las canchas se prolongará mínimo hasta marzo del año entrante, tras haber recaído en el campamento de pre temporada que por estos días hace Liverpool en Medio Oriente donde ha jugado varios partidos amistosos frente a un par de equipos como Lyon y Milan.

Lastimosamente en ambas contiendas, el colombiano no pudo hacer presencia y se ha relegado a acompañar a sus compañeros desde la distancia ya que tuvo que ser nuevamente operado para empezar otro proceso de recuperación, diferente hasta el que hasta hace algunos días llevaba y se pensaba era el correcto para verlo nuevamente a la par del equipo ‘red’.

Tras esto, la prensa inglesa ha intentado recopilar la mayor cantidad de información para determinar las condiciones reales del estado de Díaz, es por ello que el importante medio, Football Insider, entrevistó al médico Ben Dinnery quien siendo muy acucioso dijo que no será el tercer mes de 2023 el momento en que el guajiro recupere su forma, habrá que llevar un proceso hasta inicios finales de dicha campaña para verlo al 100 %.

Apoyado en esa teoría, inició parte de su concepto así: “Siempre me gusta contextualizar, y vemos jugadores en el campo de entrenamiento sin necesariamente volver a entrenar o volver a jugar y un regreso al juego no es necesariamente un regreso al rendimiento”.

Con una primer teoría alarmante, no descartó que logre sumar minutos. Sin embargo, no le augura que pueda existir el mejor rendimiento posible o al menos, no estaría cerca de la intensidad con la que jugaba a su llegada a Inglaterra: “Idealmente, podría ver el final de la temporada como una oportunidad para ponerse en forma e integrarse completamente en el equipo. Es posible que veamos algunas buenas actuaciones hacia el final de la temporada, pero debido a esos problemas de lesiones, puede haber algunos problemas con su consistencia”.

Luis Díaz, lesionado desde octubre pasado en la Premier League. - Foto: Getty Images/Adam Davy/PA Images

En medio de estas preocupaciones, el jugador de la selección Colombia debe hacer una recapitulación de su año y saber que no fue del todo negativo. Transfermarkt, reconocido portal de estadísticas revisó datos y lo reconoció como el mejor jugador colombiano en Europa durante 2022. Con un total de 41 partidos a lo largo del año donde además conquistó 12 goles y entregó 9 asistencias, se convirtió en uno de los más participativos de Porto, su exclub y Liverpool en donde tuvo una llegada sumamente trascendental para el rendimiento del equipo, ya que generó un promedio personal de 0,5 goles por encuentro.

Siguiendo con un top 5 de los cafeteros con mejor rendimiento, en el segundo lugar está Luis Fernando Muriel, quien sumó dos menos que Díaz (39) entre la Serie A y Uefa Europa League. En estos compromisos tuvo participación en 20 anotaciones del equipo concretando 12 goles y 8 asistencias, apenas una acción menos que Díaz.

Rafael Santos Borré se llevó el tercer lugar, con poco tiempo en cancha se destacan sus 14 partidos en todo el año, anotando 8 goles y firmando 6 asistencias.

Luis Sinisterra también entró en esa lista, participando únicamente en 13 goles anotados por sus equipos (incluyendo el Feyenoord), marcando 8 dianas y entregando 6 asistencias.

Para cerrar, Alfredo Morelos terminó 2022 con 13 goles anotados por los Gers este año, siendo 8 de ellos de su autoría y entregando 6 asistencias aparte.