Polémica: medio francés asegura que hay un “complot pro Messi”, previo a la final del Mundial

Se va acabando el tiempo para que llegue la final del Mundial de Qatar 2022 y se defina entre Argentina y Francia al próximo campeón del mundo.

Será el próximo domingo 18 de diciembre a partir de las 10:00 a. m. (hora Colombia), día en que ambas selecciones se medirán en el estadio Lusail. Será todo un espectáculo que, sin duda, tendrá como protagonistas al argentino Lionel Messi y al francés Kylian Mbappé.

Y mientras hay expectativa mundial, también ha habido polémica alrededor de este importante encuentro futbolero. Por ejemplo, en la antesala de la final, el portal francés RMC Sport publicó un artículo en el que recomendó cómo hacer para “no caer en la trampa de los argentinos”.

En dicho artículo de prensa se indicó que, supuestamente, el seleccionado francés estará el domingo al frente de un rival que es beneficiado por un “complot pro Messi”, que desarrolló un “juego decepcionante”, que es respaldado por hinchas que pregonan “cánticos racistas”.

A modo de reflexión, en ese artículo se cuestionaron sobre el motivo por el que “el equipo argentino se siente muy solo” en el Mundial de Qatar.

Por lo tanto, desde RMC Sport recrearon un escenario en el que Argentina es criticado por su arrogancia, xenofobia, sus “vicios” y burlas.

“Los franceses no eran los favoritos para ganar el torneo, dado el gran número de ausencias en el plantel, pero los argentinos eran ampliamente favoritos antes del comienzo del torneo. Sin embargo, los Tricolores demostraron ser el equipo más atractivo durante su estadía en Qatar, mientras que el equipo de Lionel Scaloni fue criticado hasta su clasificación para la final”, agregaron en la nota del medio francés.

Vale destacar que la nota fue escrita por el periodista Jean-Guy Lebreton y recopila declaraciones de Eric Di Meco, hoy analista, antes futbolista francés con recorrido en la liga de su país, y quien dejó las canchas en 1998.

“Dependerá ahora de los franceses, estar concentrados, desarrollar su fútbol y dejar a los argentinos que se comporten tan mal como a veces les gusta”. Recomendó, a su vez, no caer en la trampa de los argentinos. “Los franceses podrán tener los tobillos hinchados y eso no tendrá que ver con ninguna pretensión. Será por los posibles golpes de los argentinos donde probablemente sufran. Leandro Paredes, Rodrigo De Paul o incluso Nicolás Otamendi no dudan en meterse en el duelo físico o incluso en poner la suela”, también se indicó.

Y concluyó diciendo el analista europeo: “No creo que tengamos armas para responder. No creo que debamos entrar en este tipo de duelo con ellos”.

Españoles piden que “Mbappé salve el fútbol” ganándole a la Argentina

Desde ya se palpita lo que será este choque entre argentino y franceses que acogerá a miles de fanáticos del mundo entero. Unos quieren que Messi levante por primera vez su copa en lo que será su despedida, mientras que otros imploran que Mbappé logre su segunda corona con tan solo 23 años de edad.

Así por lo menos lo han pedido varios periodistas españoles, quienes al parecer no soportan a Messi y su Argentina. Por ejemplo, en el programa deportivo El Chiringuito, la mayoría de los panelistas no asimilan la idea de que el argentino pueda salir campeón el domingo en Qatar.

Edu Aguirre, conocido por ser muy cercano al círculo de Cristiano Ronaldo, le ha bajado la caña al Mundial hecho por Messi, asegurando que “por cuatro partidos no es el mejor”.

❌¿𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈, 𝐞𝐥 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎? 𝐍𝐎 para @EduAguirre7:



😤"¿Por cuatro partidos buenos vamos a echar por tierra toda la temporada?"😤



📺 #ChiringuitoMundial 📺 pic.twitter.com/P7UUtpfGOB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 15, 2022

Ahora bien, no solo Aguirre pide que Francia gane la final. En un video aparte, José Luis Sánchez ha mandado a Mbappé un mensaje claro, todo “por el bien del fútbol”.

El panelista que pertenece al programa mencionado dijo: “Mbappé, hazlo, hemos cumplido el 50 % del plan”.

Para Sánchez, el delantero francés se ha reservado para el día domingo después de no anotar en los cuartos de final y semifinales del Mundial de Qatar.

“Tu gran día será el domingo, que nada te distraiga. En ti confiamos, Kylian”, cerró su corto video.

El francés Kylian Mbappé. - Foto: REUTERS/Matthew Childs

Por otro lado, en suelo ibérico han pedido que Mbappé “salve el fútbol”, esto porque algunos han señalado en redes sociales supuestas polémicas en los partidos de Argentina, por penales que para muchos han sido inexistentes, mientras varios hinchas han ido más allá y afirmado que la “copa está para que Messi la gane”.