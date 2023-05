Alarmas en Nacional: pierde importante figura por el resto de la Liga BetPlay; una delicada fractura lo deja afuera

El pasado miércoles, Atlético Nacional cerró con un vibrante empate a dos goles con Tolima el todos contra todos de la Liga BetPlay. Con la clasificación en el bolsillo, el cuadro antioqueño desde ya pone la mirada en los cuadrangulares semifinales, donde buscará bordar su estrella número 18.

El equipo de Autuori quedó ubicado en el grupo A junto Águilas Doradas, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto, zona que para muchos hinchas fue realmente accesible comparado con los rivales del otro grupo.

Jefferson Duque celebrando una de las anotaciones ante Tolima. - Foto: DIMAYOR

Ahora bien, justo en la previa de la primera jornada de la fase de grupos, este jueves, el equipo paisa recibió una fuerte noticia en cuanto a una de sus figuras.

Se trata de Andrés Felipe Román, quien, según fuentes cercanas al club, no estará por el resto de las finales por una fractura sensible.

La noticia cae como un baldado de agua fría, pues Román venía siendo uno de los puntos más altos de la nómina en la temporada con Nacional. En las últimas jornadas, el defensor incluso había marcado goles importantes.

Andrés Román celebrando la anotación junto a Duque y Barrera. - Foto: Prensa Nacional

Autuori también podría estar ausente

El técnico Paulo Autuori también tendría en peligro su presencia en el banquillo de Nacional de cara a los cuadrangulares semifinales. La razón se dio este jueves luego que el Comité Disciplinario de la Dimayor asegurara en su boletín que el estratega habría incurrido en infracción de reglamento, al criticar a los árbitros del juego de la fecha 19, en donde Nacional cayó 2-1 ante Alianza Petrolera.

“Como hombre del fútbol, salgo avergonzado de acá. Es bromear con el esfuerzo y trajín de todos los jugadores de nosotros. Ahí está. Congratulaciones a Alianza y a mis jugadores porque estuvieron muy bien”, fueron las palabras en ese momento del brasileño.

Y agregó que “no me gusta hablar de arbitraje, pero no había manera de que sufriéramos goles. Chipi Chipi no ha hecho prácticamente nada. No sé, salgo avergonzado de acá. Ese es mi sentimiento”.

Paulo Autuori tras el juego con Alianza Petrolera, lanzó una crítica al arbitraje. - Foto: (Diseño SEMANA) @nacionaloficial

Ante esto, la Dimayor confirmó que el caso está “en indagación. Paulo Autuori de Mello, del registro del Club Atlético Nacional S. A. (”Nacional”) por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el artículo 72 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha19.ª de la Liga BetPlay Dimayor I 2023, contra Alianza Petrolera S. A.”.

Así se jugarán los cuadrangulares

Cabe recordar que para esta oportunidad, la Dimayor decidió realizar ciertos cambios en el sistema de juego. Una de las novedades para los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana es que los dos equipos que terminen como cabeza de serie tendrán la oportunidad de terminar la segunda fase como local.

El otro cambio para este primer semestre de 2023 es que los clubes que ocupen las posiciones 3, 4, 5, 6 y 7 no contarán con la ventaja de su posición como ítem de desempate. Lo que significa que, para esta ocasión, el primer ítem para definir posiciones en caso de empate por puntos es, en su orden: mejor diferencia de gol, mayor número de goles a favor, mayor número de goles como visitante, menor número de goles en contra como visitante, menor cantidad de tarjetas amarillas, menor cantidad de tarjetas rojas y mejor ubicación en la fase regular.

Definido el reglamento para disputarse los cuadrangulares semifinales, el mismo miércoles la Dimayor confirmó la programación de la primera jornada, la cual tendrá como gran atractivo el duelo entre Medellín y Millonarios.

Atlético Nacional empató frente al Deportes Tolima. - Foto: Colprensa

Así se jugará la primera fecha

20 de mayo

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Hora: 5:00 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Millonarios FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión: WIN+

21 de mayo

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: La Independencia

Transmisión: WIN+

22 de mayo

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Transmisión: WIN+