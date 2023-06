Alberto Gamero dedicó el triunfo con Millonarios a Jhon Mario Ramírez y a los técnicos colombianos

Fue una rueda de prensa muy emotiva. Alberto Gamero, técnico de Millonarios y David Macalister Silva, capitán respondieron a las preguntas de todos los periodistas presentes en la sala, incluso, cuando el jefe de prensa sugirió no extenderse en el momento.

Gamero tomó la palabra y pidió continuar. Lo primero que explicó fue su llanto en el banco tras el pitazo final y el penal anotado por Larry Vásquez.

“Sabía que en Santa Marta y en mi barrio Bastidas, estaban felices. Uno sufre el nerviosismo de no cumplirle a la familia, la afición y el pueblo. Las voces de aliento que me llegaban en la tarde las cumplimos. Me llenó de satisfacción y orgullo. Enfrentamos a un gran rival”, indicó el técnico.

Alberto Gamero, DT de Millonarios, en la rueda de prensa antes de la final ante Atlético Nacional. - Foto: Win Sports

Dedicó la estrella 16 a sus seres queridos que estuvieron además, presentes con él en la rueda de prensa. Sus hijas y nietos lo escucharon atentamente como cualquier periodista. Confesó que vivieron un duro momento en su hogar.

“Mi padre en el cielo, mi abuela, mis nietos, Tengo una sobrina que recién perdió un bebé. Al fin de cuestas, el trabajo es darle felicidad a mi familia. Llorar de alegría es lo mejor”, confesó.

Gamero cree que aquí no para su trabajo, La página se pasa rápidamente porque el próximo reto es Defensa y Justicia en la Copa sudamericana.

“Hay que seguir compitiendo. El lunes seguiremos el camino y hay que viajar. La celebración será muy corta, seguiremos compitiendo y cosechando triunfos”, se puso como reto el técnico embajador.

Alberto Gamero lloró después de ganar la final de la Liga Betplay ante Nacional. - Foto: Win Sports

Agradeció a los directivos de Millonarios en cabeza de Gustavo Serpa y Enrique Camacho por aguantarle el proceso. Además, confesó que nunca pensó dar un paso al costado.

“La directiva estaba contenta con lo que estaba haciendo. Esto es un proyecto que se comenzó y no solo un título era valeroso. Nunca pensé dar un paso al costado. El respaldo que me brindaron siempre lo sentí. El título es de un proyecto y proceso que va bien”, comentó en una de sus respuestas.

Además, Gamero le confirmó a SEMANA terminado el contacto con los medios y aseguró que su renovación se dará.

Alberto no se olvidó de Jhon Mario Ramírez, ídolo del club campeón que murió el 26 de junio de 2021.

“Quiero darle las gracias a Jhon Mario, hablaba mucho conmigo. Está disfrutando la estrella y está feliz.”, respondió el timonel de 59 años agregando que constantemente se reunía con Jhon Mario, quien lo ayudó en su llegada al azul.

El samario brindó todo su apoyo a Álvaro Montero en el arco y el guardameta respondió atajando desde el punto penal.

“Este equipo todos los días cobran penales y se dan duro entre ellos, apuestan. Teníamos la certeza con dos buenos arqueros. Montero y Juanito están en un momento fenomenal”, dijo sobre los arqueros.

Gamero fue cauto y modesto. Se mostró feliz, pero también habló desde la realidad e inmediatez del fútbol. “Hoy no soy el mejor técnico por ser campeón, ni sería el peor si lo perdía”, puntualizó.

El líder desde la raya de Millonarios consiguió su segundo título con el onceno capitalino. Ya había conseguido la Copa Colombia. También reconoció el trabajo de sus colegas y compatriotas.

“Quiero aprovechar la oportunidad con el respeto que se merecen los técnicos extranjeros que también nos enseñan, este triunfo se lo dedico a todos los técnicos colombianos. Que camellemos, que sigamos que hay muchos que somos muy buenos. Esta es una profesión dura. A todos los que me llamaron, al profe Luis Fernando Montoya. A todos los entrenadores que trabajamos y luchamos”, finalizó.