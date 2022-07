Alberto Gamero fue claro y contundente al ser consultado por su continuidad en Millonarios

El estratega samario no escatimó sobre el tema que ha dado de qué hablar en los últimos meses.

Desde el año 2020 que llegó a las filas de Millonarios, Alberto Gamero cambió la cara del cuadro azul que hoy en día es uno de los equipos más fuertes en el fútbol colombiano. El técnico samario le dio una filosofía importante el equipo bogotano, dando una mística en una nómina que tiene una combinación de juventud y experiencia.

Millonarios se ha convertido en uno de los equipos llamados a pelear cada semestre del título de liga, y aunque ha llegado a finales, no ha podido levantar el trofeo de la mano del estratega. Lo más cercano que estuvo el cuadro azul de bordar su estrella 16 fue en el año 2021, cuando perdió en la gran final con Tolima.

Ese factor ha hecho que su continuidad se ponga en duda, pues para muchos, si bien ha logrado grandes resultados con Millonarios, los fracasos en las fases definitivas han hecho que se juzgue su trabajo.

En anteriores oportunidades, Gamero se ha mostrado firme y ha respondido a sus detractores. “El hincha también tiene que entender, hoy no le puedo criticar nada al equipo, hicieron todo para ganar el partido”, pero lo único que faltó fue tener más efectividad de cara al arco rival. “A la hinchada, yo como cabeza visible, entiendo que de pronto no tengan calma, pero estoy tranquilo porque veo cosas buenas. Nadie viene aquí a superarnos o pasarnos por encima”, recordó.

Alberto Gamero, uno de los grandes señalados junto a las dos principales caras de la dirigencia - Foto: VizzorImage / Felipe Caicedo / Staff

Ante este panorama, Alberto Gamero ha sido claro y contundente al hablar de su futuro en las filas azules. “En esto uno nunca sabe nada. Estamos en una profesión en la que no sabemos nada. Yo vivo en Bogotá, tengo mi casa en Bogotá y no necesito coger maletas. En el fútbol uno no puede decir nada, tengo contrato hasta el año entrante”, afirmó el entrenador en rueda de prensa después del juego de este miércoles entre Millonarios y Fortaleza por los cuartos de final de Copa BetPlay.

“Acá estoy feliz y contento con lo que estoy haciendo, con ganas y deseos de darle la estrella a Millonarios, esto y luchando lo que más pueda. Los directivos me han tratado bien, los hinchas también. Ojalá pueda cumplir el año y medio que me queda de contrato, nunca me quisiera ir”, agregó.

Por lo pronto, Gamero y sus dirigidos gozan de buena salud en la liga colombiana. Los embajadores marchan en la segunda casilla del campeonato con 8 puntos en 4 presentaciones. Su próximo reto será ante el sorpresivo líder, Unión Magdalena, equipo que tiene 10 puntos.

Así se jugará la fecha 5 de Liga BetPlay

30 de julio

Cortuluá vs. Independiente Medellín

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Doce de Octubre

Televisión: Win/Win+

Jaguares FC vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+

31 de julio

Once Caldas DAF vs. Deportivo Pereira

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 4:05 p. m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+

Unión Magdalena vs. Millonarios FC

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win+

La Equidad vs Patriotas FC

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win/Win+

1 de agosto

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto

Hora: 8:05 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

2 de agosto

Deportivo Cali vs. Envigado FC

Hora: 6:00 p. m.

Estadio: Palmaseca

Televisión: Win+

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Hora: 8:05 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+