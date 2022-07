“Ser primero es lo mismo que ser octavo”: Alberto Gamero, aprendiendo de errores del pasado

Este viernes 22 de julio comenzó la cuarta fecha de la Liga Betplay en el segundo semestre del año, en la que jugando como local, Millonarios consiguió su segunda victoria consecutiva al derrotar 1 a 0 a Envigado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Justamente en la rueda de prensa, luego de la victoria azul, el director técnico Alberto Gamero habló de como planea administrar su nómina para este campeonato, aprendiendo de los errores del pasado y diciendo una frase que a muchos no les gusta, pero que la gran parte de futboleros colombianos comparten: “Ser primero es lo mismo que ser octavo”.

La frase surgió luego de los últimos campeonatos de los “embajadores”, en lo que han hecho una gran fase de todos contra todos, en los que varias veces han terminado en el primer lugar, pero al momento de llegar las finales, algo sucede y el equipo no responde igual. Los hinchas se quedan ilusionados y Millonarios sin poder ser campeón a pesar de las buenas campañas.

El técnico de los azules aclaró que aún no piensan en rotaciones, ya que el torneo apenas comienza y no ha cansancio. Pero que en el momento que se empiecen a acumular los partidos y empiece haber desgaste en los futbolistas, analizará la situación para que su nómina llegue en las mejores condiciones a los cuadrangulares finales.

“Indudablemente lo que yo quiero y lo que estamos plasmando que hagamos con el grupo es poder y tratar de clasificar lo más rápido posible, porque el semestre pasado clasificamos cuatro fechas antes, pero nos metimos en la cabeza que queríamos quedar primeros y nos damos cuenta de que el primero es lo mismo que el octavo”, dijo Gamero en la rueda de prensa.

Las palabras del DT samario demostraron que Millonarios está más reflexivo y que ve como un error haberse enfocado en ser primero de la Liga Colombiana en los campeonatos anteriores, ya que el equipo llegó con un desgaste innecesario que se lo cobraron sus rivales a la hora de las finales y los partidos definitivos. Por lo que se espera que, para este semestre, los azules aprendan administrar mejor su nómina teniendo presente que el objetivo es ser campeón y no terminar primero en el todos contra todos.

Alberto Gamero se refirió a ofertas por Andrés Llinás y Daniel Ruiz

Millonarios es uno de los equipos del FPC que tiene el reloj encima desde hace un par de temporadas para intentar lograr lo que todos los clubes anhelan: el título. Sin embargo, para los azules ya parece ser una carrera casi obligada en la que la meta es sí o sí alcanzar la estrella a finales del presente año.

La presión se da debido a que el proceso que ha mantenido al frente a Alberto Gamero ya debe dar sus frutos y no quedarse en la mera ilusión.

Asimismo, la gloria debe llegar para intentar que la columna vertebral del equipo, que le ha costado mantener y reponer tras las salidas de algunos jugadores, saque sus réditos al ser vendidos al exterior.

Precisamente, sobre esa atenuante que se encuentra en la órbita del azul es que el técnico samario se ha referido en las últimas horas a los rumores que alejan dos de sus figuras del equipo, producto de las ofertas que puedan tener para irse a jugar al exterior, a lo que Gamero respondió: “Lo de Llinás y lo de Ruiz que me preguntas, hasta el momento no hay una oferta que uno diga ‘es que se van’, pero también tengo que pensar una cosa, ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones”.

“Yo algo siempre he dicho en un equipo, si un jugador tiene una posibilidad de irse, es muy difícil tener a un jugador si no quiere estar, eso no quiere decir que ellos no quieran estar”, complementó.

“Estando ellos con una posibilidad de irse a otra parte, a Europa o a otro fútbol, y estar aquí, no van a tener la mente aquí. Ojalá que no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí. Hasta ahora tú ves que Ruiz está jugando y Llinás está jugando, porque no hay negociaciones por ellos, el día de mañana pueden que haya por ellos”, aclaró.