Alberto Gamero revela basarse en Luis Díaz para pulir una de sus joyas en Millonarios

Uno de los equipos más tradicionales del fútbol colombiano se prepara para afrontar el tramo más importante de la temporada. Millonarios, clasificado de manera anticipada a las finales del FPC, solo aguarda por disputar la última jornada del todos contra todos, para iniciar su camino en donde el objetivo primario es el título.

A lo largo de la campaña, ha tenido diversos momentos, pero en su mayoría han sido satisfactorios, viendo partido a partido la progresión de los futbolistas más jóvenes de la plantilla, junto a los más experimentados que entregan todo su conocimiento al servicio del colectivo.

Daniel Ruíz llegó a Millonarios procedente de Fortaleza en 2021 - Foto: Dimayor

Uno en el que se ha visto el trabajo y mejora, es en la joven figura de Daniel Ruiz, con apenas 20 años ya porta la camiseta número diez del cuadro embajador, la cual lleva por ser el conductor y tener destellos de calidad en su juego. Sin embargo, para su técnico Alberto Gamero esto no es suficiente y estaría tomando como referencia a Luis Díaz para continuar con el proceso de mejora de su joya.

En conversación con Win Sports durante el programa Primer Toque, el estratega samario ha revelado parte de los consejos que le da a su ‘10′, según el presente del guajiro Díaz en el Liverpool: “Yo le estoy enseñando a (Daniel) Ruiz lo que le estoy viendo a Luis Díaz: cuando no tengo el balón tengo que marcar. El fútbol moderno es ese, tiene un 60 % de que cuando no se tiene el balón hay que marcar, marcan los 10 que están por delante del arquero porque él tapa. Le estoy enseñando a Ruiz, para cuando se vaya a Europa, que un extremo tiene que marcar cuando no tenga el balón”.

☀☕ “Yo le estoy enseñando a Ruiz lo que le estoy viendo a Luis Díaz: cuando no tengo el balón tengo que marcar” Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. #PrimerToque pic.twitter.com/0lbNBCshWz — Win Sports TV (@WinSportsTV) May 13, 2022

A su vez, complementó diciendo todo lo que el joven debería aportarle al equipo cuando no sea protagonista al ataque: “Yo no puedo decirle, eres un jugador importante y no te voy a desgastar. El fútbol moderno es tratar de jugar bien al fútbol, tener buena técnica, regresar cuando se pierde el balón”.

Por otra parte, entró a hacer una radiografía de las exigencias que podría tener el equipo en las finales, donde tiene claro su objetivo, pero también sienta bases claras y resalta lo hecho hasta el momento, todo en caso de no correr con la fortuna de alzar el trofeo: ”Escucho que si Millonarios no es campeón no sirve de nada y no estoy de acuerdo, para uno llegar a algo bueno tiene que hacer las cosas bien, y nosotros estamos en ese camino, de intentar ser campeón”.

“Para hacerlo se debe seguir en lo que estamos haciendo, jugar bien al fútbol, pelear los primeros lugares, clasificar, tener la confianza, y desde el año pasado que peleamos título con Tolima, de allá para acá, el equipo se ha acostumbrado a eso. Queremos pelear el título y ganarlo, pero no es fácil. El que fracasa es el que no lo intenta”, añadió.

Finalmente, se refirió al éxito que se ve en la gestión de una plantilla y su relación con los jugadores donde hay una armonía para conseguir los resultados: “Yo siempre con mis jugadores he tratado de ser un amigo y mucho más con ellos porque me siento el padre de la mayoría. Hasta (Macalister) Silva que es el más viejo (risas) puede ser mi hijo, tiene 35 años y yo tengo 58, o sea que lo hice de 23. Todos pueden ser mis hijos y los trato así, a los hijos siempre hay que educarlos y uno quiere lo mejor. Ellos saben que a la hora de trabajar es trabajar, así charle con ellos, juegue y entre a los partidos, me gusta tener una buena relación”.