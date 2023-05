Alberto Gamero se fue de frente contra los árbitros por el insólito gol que le marcó Junior a Millonarios

Un duelo realmente vibrante fue el que se vivió el pasado domingo en el estadio Metropolitano entre Junior y Millonarios por la fecha 17 de la Liga Betplay. Los tiburones terminaron imponiéndose por la mínima diferencia, afianzándose en los ocho mejores del campeonato.

El único gol del encuentro fue obra de Luis Sandoval, delantero que aprovechó una insólita desconcentración de la defensa del equipo embajador y con un cabezazo letal le dio la victoria a los suyos.

¡Gol de Junior FC! Desde un tiro esquina ejecutado por Leider Barrio, Luis Sandoval de cabeza coloca el primero del partido ante Millonarios.#LALIGAxWIN pic.twitter.com/OcRNtGFlfS — Lulu (@deLuluOk) April 30, 2023

Ahora bien, la anotación del equipo barranquillero despertó una enorme polémica del lado de Millonarios, que dentro del campo protestó contra el árbitro Carlos Betancur. Varios jugadores del cuadro albiazul -al parecer- protestaban una falta previa al tiro de esquina que no se concedió.

Sin embargo, en la rueda de prensa después del choque, el técnico Alberto Gamero se mostró molesto por el actuar del juez al permitir que el cobro de esquina fuera veloz.

“Yo de los árbitros muy poco hablo, pero yo le dije al cuarto árbitro, Bismark (Santiago): ‘yo quiero ver cuántas veces en Colombia están cobrando los tiros de esquina apenas que salga el balón’. Siempre están mirando algo y los jueces de línea se paran para que no cobren. Esta vez no hubo eso. En el segundo tiempo Montero iba a sacar y dijo: ‘pare, y no había pasado nada’”, dijo el DT.

Junior y Millonarios. - Foto: Dimayor

Por otro lado, Gamero resaltó la labor de sus hombres y aseguró que en ningún momento se vio mermado ante su rival, por lo contrario, el estratega afirmó que sus pupilos fueron superiores.

“El que no se haya hecho un gol no quiere decir que no hayamos aprovechado el hombre de más. Junior no pasaba la mitad de la cancha. Sometimos a Junior en un bloque muy bajo”, dijo.

“Yo nunca vi a mi equipo sometido en el bloque medio o en el bloque bajo. El partido era de trámite, a veces ellos la tenían, a veces nosotros (...) No encuentro una bola donde yo diga que Montero nos salvó (…). Nosotros jugamos en campo rival. Lo que Junior tuvo fue unos contragolpes porque nosotros lo estábamos sometiendo”, agregó.

Junior vs Millonarios -Liga Betplay 2023 - Foto: DIMAYOR

Con la derrota consumada, Millonarios ya pasa la página y se enfoca en lo que será el duelo decisivo por Copa Sudamericana el próximo miércoles cuando se mida con América Mineiro. Los embajadores reciben a los brasileños en El Campín con la consigna de sumar otros tres puntos que los pongan como líderes absolutos del grupo F.

Cabe anotar que en sus dos primeras presentaciones, Millonarios ha mostrado un gran fútbol, goleando a Defensa y Justicia por 3-0 y ganando de visitante al mítico Peñarol.

Millonarios vs Peñarol - Copa Sudamericana - Foto: AFP

En cuanto a la liga colombiana, Millonarios tendrá que cumplir al siguiente día un juego aplazado que tiene ante Envigado. El jueves, los azules se medirán con el cuadro antioqueño, completando uno de los dos partidos que tiene pendiente en el calendario.

Como si fuera poco, al siguiente fin de semana, el cuadro azul cerrará con su enfrentamiento ante Santa Fe, clásico rival que pelea por los ocho mejores y que también tiene una semana apretada.

Independiente Santa Fe remontó 3-2 el clásico capitalino ante Millonarios. - Foto: @SantaFe

Próximos partidos de Millonarios