Alejandro Restrepo reveló la conversación que tuvo con el jugador de Independiente del Valle que le propinó duro empujón

En una jugada normal, Ángelo Rodríguez disputaba un balón con Junior Sornoza, el 10 ecuatoriano, quien no frenó e impactó sobre el cuerpo de Alejandro Restrepo . Lo desplomó al piso y de ahí se armó la calentura en el recinto ecuatoriano. Todos los jugadores se levantaron encarando a Sornoza, además de pedirle al juez central argentino, Darío Herrera, que el creativo fuera expulsado; sin embargo, resolvió con tarjeta amarilla.

Restrepo reveló que le dijo Sornoza después del cruce

Tras el fuerte choque, Restrepo de entrada reveló que se tiene que hacer exámenes médicos para descartar cualquier problema. “En un brazo tengo que hacerme una radiografía para ver que no haya nada grave. Estamos felices y eso mitiga cualquier dolor”, dijo este jueves en charla con Blog Deportivo.

Ahora bien, el timonel matecaña también reveló que le dijo Sornoza, jugador que fue blanco de críticas por lo hecho. “Es difícil determinarlo ahí. Es una jugada rápida, yo intento esquivarlo y estoy en una posición distante. Sornoza está jugando con pulsaciones altas y es complicado ver qué piensa él ahí. No quisiera emitir un juicio sobre si lo hizo a propósito o no. Después me pidió disculpas y queda todo como una anécdota”, completó.