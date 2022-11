Alerta en Argentina: Messi es baja con el PSG a 15 días del Mundial de Qatar 2022

En medio de los temores por posibles lesiones de cara al Mundial de Qatar 2022, el París Saint-Germain sorprendió este sábado al no contar con la presencia de Lionel Messi para el juego de la Ligue 1 frente a Lorient en el Stade Yves Allainmat.

De acuerdo al parte médico emitido por la entidad francesa, el atacante argentino ha sido descartado por “una inflamación en el tendón de Aquiles”, que prefirieron tomar con precaución. Lo positivo es que no parece grave e incluso aseguran que estará de regreso “a los entrenamientos colectivos la próxima semana”.

Messi fue titular frente a Juventus el miércoles y no presentó alguna aparente lesión, sin embargo, con el paso de los días ha sentido las molestias que lo terminaron sacando de la penúltima jornada del campeonato francés antes del parón de selecciones.

Apenas se conoció la noticia de su ausencia, medios argentinos activaron las alarmas por la cercanía del Mundial, sin embargo, el entrenador del PSG ha dejado claro que será una baja por precaución y no por un problema a considerar cuando faltan 15 días para el inicio de la cita orbital con el juego entre Qatar y Ecuador.

Argentina debuta el martes 22 frente a Arabia Saudita, partido idóneo para empezar a cosechar buenas sensaciones y confirmar el favoritismo con el que llegan tras conquistar la Copa América 2021. Además de Messi, el técnico Lionel Scaloni tiene otras preocupaciones como Giovani Lo Celso, Ángel Di María y Paulo Dybala, que trabajan contra el reloj en busca de llegar a tiempo a la concentración.

Scaloni ya advirtió que solo convocará a los jugadores que se encuentren en el 100 % de condiciones, aún cuando se trate de piezas claves para el once inicial. “No vamos a tomar ningún riesgo que no sea el normal. De mi parte, no lo voy a hacer. Primero está el equipo, no tengo dudas. Después pensamos en lo individual, son chicos que estuvieron desde el primer día con nosotros, eso pesa, lo sentimos, pero es algo que tomaremos en función del bien del equipo”, sentenció.

Tranquilos en el PSG

Minutos después del comunicado, el técnico del PSG, el francés Christophe Galtier, atendió a los medios de comunicación y llamó a la tranquilidad sobre el estado físico de Messi. “Creo que estará listo para el próximo partido ante Auxerre, al igual que Kimpembe. Para reemplazarlo, Hugo Ekitike y Pablo Sarabia son posibilidades. Neymar también puede ocupar el lugar de Messi”, señaló visiblemente tranquilo.

A falta de unos días para que todas las selecciones entreguen su lista definitiva, hay quiénes ponen en entredicho la presencia de las figuras en partidos de poca trascendencia como el del Lorient este domingo. Galtier aseguró que contará con todo su plantel y no piensa dar descanso a los jugadores que asisten a la Copa del Mundo.

Messi disputará en Qatar el último Mundial de su carrera - Foto: Getty Images

“No podemos ocultar el hecho de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir a esta Copa del Mundo. Pero a menudo les digo que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse”, señaló.

Galtier considera que la mejor manera de safar de una lesión es no jugar con miedo. “Pueden lastimarse en un corto entrenamiento. Para prepararse de la mejor manera para su Copa del Mundo, deben jugar. Tuve conversaciones semanas atrás con ex jugadores que habían bajado el ritmo un poco antes de un Mundial o Euro. Y se perdieron la competición porque se lesionaron en la preparación o perdieron ritmo. Se relajaron”, comentó.

“A menudo les digo a mis jugadores que tienen que estar enfocados en jugar. Obviamente, si un jugador me dice que no quiere jugar, no jugará. Beneficiará a alguien más”, completó.