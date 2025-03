Alfredo Arias se destapa sobre problema en el fútbol colombiano: “Es preocupante”

Alfredo Arias, en entrevista con As Colombia, habló sobre un problema que tiene el fútbol profesional colombiano. El director técnico de origen uruguayo hizo referencia al tema de la falta de centro delanteros.

“Nosotros estuvimos buscando un ‘9′ dentro de las posibilidades que Cali puede traer y buscábamos un colombiano, pero o ya están ocupados o están más cerca del retiro o vienen de no jugar hace año y medio, pero no me pasa solo a mí en el Cali sino a otros técnicos, que me llevan a preguntar si tenía algún ‘9′ que no utilizaba”, aseguró.

Mencionó también que los jóvenes atacantes poco están resaltando. Dijo que hay pocos que destacan y el que hace las cosas bien se lo suelen llevar rápido. Señaló que es preocupante que no estén produciendo muchos jugadores en la posición en cuestión.

“Nos está pasando en Colombia que no hay delanteros centros menores que estén destacando, hay muy pocos porque el que podía estar lamentablemente se lo llevan rápido, como es el caso de Durán, pero ya los tiempos no dan. Los goleadores del FPC están todos arriba de 30 años y es preocupante que no se esté produciendo esa posición tan importante tanto para el mercado como para hacer goles que es fundamental”, manifestó.

Alfredo Arias, entrenador del Cali. | Foto: José Luis Guzmán. El País

En otro apartado de la charla, Alfredo Arias hizo referencia a su llegada al Deportivo Cali, equipo que no tomó en un muy momento deportivo. Reveló que algunas personas le recomendaban no tomar las riendas del club.

“En el caso del Cali yo creería que es el caso más extremo, porque muchos de los que me quieren me aconsejaban que no debía hacerlo, pero primaban otras cosas”, confesó sin rodeos el estratega charrúa.

“Nosotros vivimos y nos hacemos adictos a esa adrenalina y corremos riesgos incluso cuando nos retiramos. No hay duda que a mí esto para mí es una pasión y cada día es más pasional para mí. Agradecimiento aparte por estar acá, correr con mis jugadores y convenciéndolos de que podemos ir por la victoria siempre”, incluyó.

Por último, hizo referencia a la final que perdió con el DIM ante el Junior. “Es parte de la vida. A mí me ha costado mucho digerir ese mal trago, ya había perdido una final en Uruguay y había ganado otra, había salido campeón en Ecuador y Bolivia, pero esa final me dolió muchísimo porque creí que lo merecíamos porque había hecho méritos en el campeonato y más que nada en los cuadrangulares”, sentenció.