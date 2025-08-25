Alfredo Duro, de El Chiringuito, fue embestido en un encierro de toros en España. El video del momento, como era de esperarse, se hizo tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

Duro hacía parte del evento, reprochado por muchas personas a nivel mundial, corría normal, pero en un momento se estrelló con el costado de un muro y luego de esto vio de frente la embestida.

Al trabajador en ‘El Chiringuito’ no le ocurrió nada de mayor gravedad, increíblemente, ya que, resultar malherido en este tipo de eventos es algo bastante probable.

📸😰 Así fue el accidente de @alfredoduro1 en el encierro de San Sebastián de los Reyes.



🙏 Qué susto no has dado amigo...¡¡mucho ánimo!!

“Qué susto no has dado amigo... ¡¡mucho ánimo!!“, se indicó en la cuenta oficial de X del programa deportivo. Los compañeros de Alfredo Duro se solidarizaron tras el “accidente”.

“Una de las últimas apariciones del colaborador en El Chiringuito fue cuando realizó sus predicciones para esta temporada. El tertuliano no tiene dudas de que el Real Madrid ganará LaLiga y la Champions. Y ‘su’ Getafe alzará la Copa del Rey en La Cartuja”, indicó Sport sobre la persona.

“No obstante, todo apunta a que Duro no regresará a ‘El Chiringuito’ hasta nuevo aviso, debido a que esta mañana, se ha puesto las zapatillas de correr para participar en el primer encierro de San Sebastián de los Reyes, pero la experiencia no terminó bien”, reseñó.

👍 "Tranquilidad, estoy francamente bien".



🙏 Mensaje tranquilizador de @alfredoduro1 desde el hospital tras el accidente en el encierro.



💪 ¡Mucho ánimo y pronta recuperación, amigo!

“A la altura de la calle Postas, uno de los mansos lo embistió con violencia, provocando una aparatosa caída. El momento fue captado en vídeo y no tardó en viralizarse en redes sociales, generando un gran revuelo entre los seguidores del programa”, continuó.

Al parecer, fue un buey el animal que terminó embistiendo a Alfredo Duro. Si hubiera sido un toro, quizás la situación para este hubiese sido totalmente diferente.

Alfredo Duro, después de lo sucedido en el encierro de toros, fue trasladado a un centro médico. Desde allí, el colaborado de ‘El Chiringuito’ apareció en un video diciendo que abandonará el mundo de la tauromaquia.

“Estoy francamente bien. Hoy todo el mundo me echa la bronca. Alfredo Duro abandona desde hoy el mundo de la tauromaquia”, manifestó, sin rodeos, Alfredo Duro.