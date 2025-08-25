Alfredo Morelos se despachó y confrontó a periodista que lo criticó: “Ahí te la dejo”

Alfredo Morelos marcó el gol de Atlético Nacional en el empate contra América (1-1) por la fecha 8 de la Liga Betplay 2025-II.

El delantero cordobés fue castigado con tarjeta amarilla por su celebración y en el segundo tiempo hizo gestos a la hinchada del conjunto escarlata.

En zona mixta le preguntaron sobre lo sucedido y su respuesta fue contundente hacia un periodista que le lanzó críticas por “lanzarle besos” a la hinchada local.

“¿Cuándo me pu... qué pasa? ¿Tu has visto cuando me tiran cosas? Ah bueno, ahí te la dejo entonces“, lanzó Morelos ante la prensa.

A Alfredo Morelos no le gustó que dijeran que su celebración es para provocar a los rivales.



El delantero lamentó que no pudieran conseguir los tres puntos para aliviar la tristeza por la reciente eliminación de la Copa Libertadores 2025.

“Un partido bueno, a veces muy pausado... Obviamente uno no puede expresarse ni decir las cosas. He hecho casi 30 goles aquí en Nacional y he celebrado de la misma manera. Ya ustedes vieron lo que pasó, no voy a decir más nada. Una tarjeta amarilla innecesaria”, afirmó.

Morelos se molestó por la rigurosidad del árbitro Bismarks Santiago, que lo amonestó por la celebración tras el tanto al minuto 18.

“Eso le baja a uno como el ánimo. No es excusa, pero hay que mejorar eso. Uno viene a dar espectáculo y que sea así no es de gustar para nosotros, para la gente que viene a disfrutar el fútbol y los que están en la televisión viéndonos. Yo no estoy provocando a nadie, es mi celebración lo que siempre he hecho”, completó.

A pesar del empate, Morelos sigue convencido que Nacional tiene para pelear por el título. “Vamos por todo, esa es la obligación. Vamos a trabajar con mucha humildad, sacrificio, sabemos que no es fácil pero vamos a trabajar y apuntar a eso”, declaró.

Nacional no levanta vuelo

El conjunto verdolaga marcha en la sexta casilla del campeonato con 13 puntos, uno por detrás de Fortaleza y Llaneros. Su última victoria fue a principios de este mes, cuando golearon a Alianza FC en condición de local.

Desde entonces empataron los dos partidos ante São Paulo por Copa Libertadores, además de igualar contra Fortaleza y América en el torneo local.

Javier Gandolfi recibió el respaldo de la junta directiva pese a la eliminación del certamen internacional, sin embargo, la hinchada pide que sea campeón o de lo contrario se revise su continuidad para 2026.

Y es que Nacional hizo una inversión multimillonaria para sostener la nómina este semestre, eso con el objetivo de seguir avanzando en Copa Libertadores.

Aún cuando llegaron ofertas interesantes por varios jugadores, el club antioqueño las rechazó y prefirió darle continuidad al proceso en busca de títulos.

Clasificar a cuadrangulares es el primer paso para el equipo de Gandolfi. Luego de eso tendrán que demostrar la calidad y experiencia de jugadores como Alfredo Morelos, que ha sido uno de los mejores en lo que va del campeonato.