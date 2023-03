Los ‘embajadores’ afrontarán una seguidilla de partidos en los que no contarán con varios hombres.

Alta preocupación en Millonarios: figura se suma a la larga lista de jugadores que no estarán para los próximos juegos

Luego de su eliminación a mitad de semana de la Copa Libertadores, Millonarios deberá ponerse al día en el torneo local donde debe un total de tres partidos de jornadas anteriores. El equipo de Alberto Gamero apenas ha afrontado cinco juegos de la Liga BetPlay y deberá adelantar su caja en estas dos semanas.

En los próximos días, los embajadores afrontarán duros retos en el campeonato colombiano, empezando este fin de semana con su juego ante Águilas Doradas, rival que marcha en los primeros lugares. No obstante, los azules se medirán en juego aplazado con Pasto a mitad de semana para luego verse las caras con Santa Fe, en la fecha tradicional de clásicos.

David Silva anotó su primer gol en Copa Libertadores 2023. - Foto: AFP

Ante la seguidilla de partidos, Alberto Gamero deberá echar mano de su nómina, ya que no podrá contar con varias figuras de cara a los duelos mencionados. Si bien algunos no estarán por el tema de Selección Colombia como es el caso de Montero, otros estarán ausentes por lesión como Andrés Llinás y Ómar Bertel, este último siendo la baja mas sensible en los últimos días.

Al lateral, quien tuvo una torcedura de tobillo un día antes del partido, se le realizarán exámenes para determinar el tiempo de incapacidad, pero estima que tendrá varias semanas fuera de las canchas.

Otra baja

Ahora, este viernes 17 de marzo, Millonarios recibió otro duro golpe al anunciarse que el defensor Juan Pablo Vargas no estará en los juegos porque fue convocado por la selección de Costa Rica para los duelos de fecha Fifa. La lista por el equipo tico fue dada a conocer en las últimas horas.

De esta forma, el defensor estará para el partido contra Águilas Doradas, pero perdiéndose los juegos contra Pasto y Santa Fe.

Juan Pablo Vargas ganando un duelo aéreo sobre los rivales ecuatorianos. - Foto: CONMEBOL MEDIA

Por lo pronto, la fecha 9 del fútbol colombiano arrancará este viernes con el duelo entre Nacional y Pereira. El partido de Millonarios se dará el domingo a las 5:45 p. m. en el estadio El Campín. Vale anotar que en cinco juegos disputados, los embajadores han ganado tres, empatado uno y perdido la misma cantidad.

Fecha 9 - Liga BetPlay

Viernes, 17 de marzo

Deportivo Pereira vs. Atlético Nacional

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+

Sábado, 18 de marzo

Envigado FC vs. Boyacá Chicó

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: WIN/WIN+

La Equidad vs. Unión Magdalena

Hora: 4:10 p. m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN/WIN+

Deportivo Pasto vs. Deportivo Cali

Hora: 6:20 p. m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN

Junior FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 8:30 p. m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+

Jugadores de Millonarios. - Foto: Twitter Millonarios.

Domingo, 19 de marzo

América de Cali vs. Alianza Petrolera

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+

Millonarios FC vs. Águilas Doradas

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: El Campín

Televisión: WIN+

Independiente Medellín vs. Jaguares FC

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Lunes, 20 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Hora: 6:10 p. m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Atlético Huila vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p. m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+