Bayern Múnich con Luis Díaz y compañía aparece en la actualidad como uno de los mejores clubes del mundo. Su participación en Bundesliga, Champions y todo torneo que lo haga partícipe, lo han hecho ver caer tan solo una vez y fue contra Arsenal.

Ese rendimiento alto no hace que los puntos bajos no sean tan visibles, pero a uno que le han caído algo más fuerte las críticas es al experimentado golero, Manuel Neuer.

Este, con 39 años, se le ha visto comprometido en algunas acciones de gol que en otro momento pudo haber resuelto de gran manera. Justo por esto, es que el portero ha declarado hace poco que piensa en un parón definitivo.

Manuel Neuer viendo caer su arco en una de las tres veces que le marcó Arsenal en Champions League | Foto: AFP

En plena disputa de la actual temporada, Neuer ha ‘amenazado’ con el desprendimiento de la disciplina de los bávaros, una vez culmine la actual campaña.

Si bien en el juego más reciente de liga local no estuvo inmerso en algún error, es consciente de que la edad, el rendimiento y la generalidad de su nivel le podrían costar para extender su carrera un tiempo más.

“Me gustaría tomarme mi tiempo con ello… Se trata de tomarse el tiempo para pensar: ‘Bueno, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi salud? ¿Tiene sentido continuar? Necesito un poco más de tiempo’”, fue lo que soltó ante los micrófonos de Sky Sports.

No fue más lo dicho por el portero alemán, pero, en caso de eso darse, Bayern debería ver hacia el futuro y encontrar un portero que tenga la repercusión que tuvo el mencionado Neuer.

Analizó la última victoria de Bayern

El pasado fin de semana Bayern Múnich sacó adelante gracias a Luis Díaz su juego de Bundesliga ante St. Pauli.

Para el conjunto local en Allianz Arena no fue sencillo sobrepasar al modesto rival que tenían en frente. En los últimos minutos del juego, quien apareció para ser salvador fue Luis Díaz con gol y asistencia.

Desde el arco del Bayern, con perspectiva completa del campo, el portero dio a conocer lo que vio del trámite del juego que terminó por 3-1.

Luis Díaz se lamenta por acciones perdidas ante St. Pauli. | Foto: FC Bayern via Getty Images

“Desde atrás se veía que el centro estaba muy cerrado. Presionaron bien y con agresividad, sobre todo con su línea de cinco”, remarcó.

Sobre las claves que hicieron que se pudieran ir como ganadores, Neuer habló de que crearon opciones, pero en esta oportunidad la fortuna frente al arco rival no les permitió haber marcado antes.

“En esos casos, a menudo hay que jugar directo y automáticamente se corre más riesgo. Encontramos los espacios, pero con los disparos al poste, la suerte no estuvo precisamente de nuestro lado hoy“, sentenció.