América de Cali estrenó ‘look’: así son sus llamativos uniformes para la Liga Betplay

¿El fichaje de Edwin Cardona era político?

T.G .: (Risas) Yo no tengo la chequera de Char. Y lo del América es una cosa muy diferente. No utilizaré el América ni saldré con un jugador a hacer política. Es un tema netamente deportivo.

T.G.: No es ningún secreto que si al América le va bien (...), cuando el América gana, los hinchas me aman; cuando pierde, me odian. Entonces, necesitamos que siempre gane para que me amen.